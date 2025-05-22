Giresun'da acı olay! Evine çatıdan girmek istedi, feci şekilde can verdi
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Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Giresun'un Espiye ilçesinde çatı katından evine girmek isteyen kişi, 5. kattan düştü. Ağır yaralanan adam, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Dehşete düşüren olay Giresun'un Epsiye ilçesinde yaşandı. Alınan bilgiye göre, Merkez Mahallesi'nde yaşayan G.U. (38), anahtarını evde unuttuğu için çatıya çıkarak evine girmek istedi.
BELİNE BAĞLADIĞI KABLO KOPTU
Beline bağladığı kabloyla kendisini sarkıtan kişi, kablonun kopması üzerine 5. kattan yere düştü. Ağır yaralanan G.U, ambulansla götürüldüğü İlçe Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Zeynep Erdivanlı