Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •      
Seçim
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
    • Haberler > Ekonomi > Gözler dev projede! 7 saatlik yol 2 saat 45 dakikaya inecek

    Gözler dev projede! 7 saatlik yol 2 saat 45 dakikaya inecek

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Samsun, Ulaştırma Ve Alt Yapı Bakanlığı, YHT, Haber

    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Samsun'da açıklamalarda bulundu. Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Tren Hattı ile ilgili konuşan Bakan Uraloğlu, "Projenin tamamlanmasıyla Ankara-Samsun arası karayoluyla 7 saat süren seyahat süresi 2 saat 45 dakika olacak." dedi.

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Samsun'da bir dizi ziyarette bulundu. Burada ulaştırma yatırımlarına ilişkin açıklamalar yapan Bakan Uraloğlu, Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Tren Hattı ile ilgili önemli mesajlar verdi.

    "HIZLI TREN AĞIMIZI KARADENİZ'E ULAŞTIRACAĞIZ" 

    Hızlı tren hattının Karadeniz'e ulaşacağını belirten Bakan Uraloğlu, "Bildiğiniz üzere yüksek hızlı tren ağını tüm Türkiye'de daha da yaygın hale getiriyoruz. Ankara-Eskişehir, Ankara-Konya, Eskişehir-İstanbul ve Konya-Karaman hatlarının ardından en son Ankara-Sivas Hızlı Tren hattımızı açmıştık. Şimdi Hızlı Tren ağımızı artık Karadeniz'e ulaştıracağız." dedi. 

    "7 SAATLİK YOL 2 SAAT 45 DAKİKAYA İNECEK" 

    Bakan Uraloğlu sözlerine şöyle devam etti: "Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Tren Hattı ile önce Kırıkkale'den Çorum'a sonra da Samsun'a hızlı tren getireceğiz. Projenin tamamlanmasıyla Ankara-Samsun arası karayoluyla 7 saat süren seyahat süresi 2 saat 45 dakika olacak. 509 kilometre uzunluğundaki Samsun-Sarp Demiryolu projesi de gündemimizde…"

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Bitcoin 60 bin dolara dayandı! Yeni rekorlar yolda mı? - EkonomiYeni rekorlar yolda mı?BinBin’in çatı şirketi ‘Taksim’i satın aldı - EkonomiBinBin’in çatı şirketi ‘Taksim’i satın aldıTicaret Bakanı Ömer Bolat istifa mı etti? İddialar sonrası resmi açıklama geldi  - Ekonomi"Bakan Bolat istifa etti" iddiasına jet açıklamaBitcoin neden yükseliyor? İşte sebepleri…  - EkonomiBitcoin neden yükseliyor? İşte sebepleri… Türkiye balıkçılıkta geçen yıl 1 milyon tonla rekor kırdı - EkonomiTürkiye geçen yıl balık üretiminde rekor kırdıDenizde balık azaldı, hamside sezon sonu göründü - EkonomiDenizde balık azaldı, hamsi son günlerini yaşıyorYerli fintek şirketine Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan yatırım - EkonomiYerli fintek şirketine Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan yatırım
    Sonraki Haber Yükleniyor...