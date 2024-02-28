Gözler dev projede! 7 saatlik yol 2 saat 45 dakikaya inecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Samsun'da açıklamalarda bulundu. Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Tren Hattı ile ilgili konuşan Bakan Uraloğlu, "Projenin tamamlanmasıyla Ankara-Samsun arası karayoluyla 7 saat süren seyahat süresi 2 saat 45 dakika olacak." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Samsun'da bir dizi ziyarette bulundu. Burada ulaştırma yatırımlarına ilişkin açıklamalar yapan Bakan Uraloğlu, Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Tren Hattı ile ilgili önemli mesajlar verdi.

"HIZLI TREN AĞIMIZI KARADENİZ'E ULAŞTIRACAĞIZ"

Hızlı tren hattının Karadeniz'e ulaşacağını belirten Bakan Uraloğlu, "Bildiğiniz üzere yüksek hızlı tren ağını tüm Türkiye'de daha da yaygın hale getiriyoruz. Ankara-Eskişehir, Ankara-Konya, Eskişehir-İstanbul ve Konya-Karaman hatlarının ardından en son Ankara-Sivas Hızlı Tren hattımızı açmıştık. Şimdi Hızlı Tren ağımızı artık Karadeniz'e ulaştıracağız." dedi.

"7 SAATLİK YOL 2 SAAT 45 DAKİKAYA İNECEK"

Bakan Uraloğlu sözlerine şöyle devam etti: "Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Tren Hattı ile önce Kırıkkale'den Çorum'a sonra da Samsun'a hızlı tren getireceğiz. Projenin tamamlanmasıyla Ankara-Samsun arası karayoluyla 7 saat süren seyahat süresi 2 saat 45 dakika olacak. 509 kilometre uzunluğundaki Samsun-Sarp Demiryolu projesi de gündemimizde…"