Türkiye NewspaperBizim SayfaGazete Abonelik
10 Ekim 2022 Pazartesi
21˚
Dijital Abonelik
21˚
Video Galeri Dijital Abonelik
Anasayfa > ekonomİ

Güney Kore'den Türkiye Merkez Bankası'na 780 milyon dolar

Ekonomi̇  
2022-10-06 20:46:52

Güney Kore, Türkiye ile yapılan swap (takas) anlaşması kapsamında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na (TCMB) eylül ayı sonunda 780 milyon dolar transfer etti.

Güney Kore&#039;den Türkiye Merkez Bankası&#039;na 780 milyon dolar
fotoğrafı büyüt
Fotoğrafı Paylaş

Reuters, swap (takas) anlaşmaları kapsamında Güney Kore'nin geçen hafta Türkiye'ye 780 milyon dolar transfer ettiğin duyurdu. İki bankacıya dayandırılan habere göre söz konusu transfer, 2021'de imzalanan 2 milyar dolarlık swap anlaşması kapsamında gerçekleştirildi. Bankacılar, Güney Kore'den Türkiye'ye aktarılan paranın şu ana kadar 1 milyar dolara yakın olduğunu söyledi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) konu ile ilgili bir açıklama gelmedi. 

MERKEZ BANKASI TÜM SWAP ANLAŞMALARINI LOKAL PARA BİRİMLERİ İLE YAPIYOR

TCMB, tüm swap anlaşmalarını lokal para birimleri ile gerçekleştiriyor. Güney Kore ile Türkiye arasındaki swap anlaşması Ağustos 2021'de imzalanmıştı.

LOKAL PARA BİRİMİ NEDİR?

Lokal (Yerel) para birimleri; ülkelerin Merkez Bankalarının çoğaltma (para basma) yetkisi olduğu resmi para birimleridir. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının çoğaltma (para basma) yetkisi olduğu Türk Lirası gibi.

İŞTE TCMB'NİN DİĞER SWAP ANLAŞMALARI

TCMB'nin Çin ile 6 milyar dolar, Katar ile 15 milyar dolar, Birleşik Arap Emirlikleri ile yaklaşık 5 milyar dolar ve Güney Kore ile de 2 milyar dolar olmak üzere toplam 28 milyar dolar karşılığı swap anlaşması bulunuyor. Öte yandan son dönemde rezervleri destekleyen bir diğer öne çıkan işlem ise Rus Rosatom'un nükleer santral inşası için iki defada yaklaşık 5 milyar dolarlık aktarımı oldu. Bu işlem aynı dönemde yaklaşık 6.1 milyar dolarlık swap olarak TCMB'ye geldi. Türkiye'nin SWAP anlaşmaları için Malezya, Rusya, İngiltere ve Asya'daki başka ülkelerle görüşme yaptığı ve ilk anlaşmayı Azerbaycan ile imzalayacağı iddia edilmişti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: BİRÇOK DOST ÜLKE DESTEK OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merkez bankası rezervleriyle ilgili "Birçok dost ülke desteklerini veriyor. Onlardan borçlanmamız Merkez Bankası olarak güçlenmemize neden oluyor" demişti.

 

 

İlginizi Çekebilir
TOKİ İlk Evim arsa fiyatları ne kadar?
TOKİ arsa fiyatları 2022 İlk Evim projesiyle araştırılıyor. İl il TOKİ arsa satış fiyatları merak ediliyor. TOKİ arsa satışlarında başvurular 10 Ekim itibariyle başlıyor. Ödemelerde 9 yılda 9 eşit taksit seçeneği sunulacak ve faiz uygulanmayacak. Ziraat Bankası ile yapılan borçlanma sözleşmesinin ardından arsa tahsis edilecek. Başvuru yapmadan önce TOKİ arsa fiyatları araştırılıyor. İllere göre TOKİ arsa satış fiyatları belli oluyor. İşte TOKİ arsalarının fiyat ve dönüm bilgisi!
YÖK personel alımı başvuru şartları nelerdir?
İstanbul Havalimanı yılın ilk 9 ayındaki performansıyla göz doldurdu
Son dakika! Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan doğalgaz açıklaması: Yüzde 75'i aşan destek...
EYT'de yaş şartı masadan kalkıyor
Video Haberler
HABER
8 saat 4 dakika önce
Görüntüler büyük tepkiye yol açtı: Beden eğitimi öğretmeninden 9 yaşındaki çocuğa dayak
HABER
12 saat 7 dakika önce
Ölümden atlayarak kıl payı kurtuldu!
Cem Küçük
Gazete Yazarı
Rusya-Ukrayna Savaşı ve odunun önemli hâle gelmesi
Fatih Selek
Gazete Yazarı
Kemal Bey muhafazakârları çözmüş
Prof. Dr. Ekrem Buğra Ekinci
Gazete Yazarı
BİR BİLGİN PADİŞAH
Canan Eraslan
Gazete Yazarı
Eşit işe eşit ücret insana saygıdır
İsa Karakaş
Gazete Yazarı
"Torba Kanun" TBMM’de... İşte, çalışanlara ve işverenlere yönelik düzenlemeler...
Akif Bülbül
Gazete Yazarı
Kapı, kilit, anahtar...
Osman Sağırlı
Gazete Yazarı
Dünyanın en çok gözetlenen şehirleri
Kemal Belgin
Gazete Yazarı
Gol furyası
Sadık Söztutan
Gazete Yazarı
Maç değil, çılgınlık
Osman Ünlü
Gazete Yazarı
Peygamberlik makamı aklın üstündedir
Ragıp Karadayı
Gazete Yazarı
“Bilmediğin yabancı yerlerde tek başına dolaşma oğul!..”
Vehbi Tülek
Gazete Yazarı
Ezan-ı Muhammedî'yi kim ve nasıl okur?
Ünal Bolat
Gazete Yazarı
Seksen yıllık bir ömür...
Yetenekli Kalemler
Gazete Yazarı
Niğde Elma Festivali -1
Foto Haberler
7 saat 11 dakika önce
|Türkiye
Tehlikeli tür keşif dalışında ilk kez görüldü! Kızıldeniz’den geldi Akdeniz’e yerleşti
8 saat 23 dakika önce
|Türkiye
Kamu bankaları kolları sıvadı! Emekli promosyonda maaş ayrımı kalkıyor! Kampanyalar sil baştan…
11 saat 10 dakika önce
|Spor
Tepkisi sosyal medyayı salladı! Fenerbahçe'nin golüne sevindi mi? Caner Erkin'den açıklama geldi
11 saat 57 dakika önce
|Yaşam
İki gözü 3 farklı renk… Gören herkes onu Van kedisine benzetiyor