Güney Kore'den Türkiye Merkez Bankası'na 780 milyon dolar

Reuters, swap (takas) anlaşmaları kapsamında Güney Kore'nin geçen hafta Türkiye'ye 780 milyon dolar transfer ettiğin duyurdu. İki bankacıya dayandırılan habere göre söz konusu transfer, 2021'de imzalanan 2 milyar dolarlık swap anlaşması kapsamında gerçekleştirildi. Bankacılar, Güney Kore'den Türkiye'ye aktarılan paranın şu ana kadar 1 milyar dolara yakın olduğunu söyledi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) konu ile ilgili bir açıklama gelmedi.

MERKEZ BANKASI TÜM SWAP ANLAŞMALARINI LOKAL PARA BİRİMLERİ İLE YAPIYOR

TCMB, tüm swap anlaşmalarını lokal para birimleri ile gerçekleştiriyor. Güney Kore ile Türkiye arasındaki swap anlaşması Ağustos 2021'de imzalanmıştı.

LOKAL PARA BİRİMİ NEDİR?

Lokal (Yerel) para birimleri; ülkelerin Merkez Bankalarının çoğaltma (para basma) yetkisi olduğu resmi para birimleridir. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının çoğaltma (para basma) yetkisi olduğu Türk Lirası gibi.

İŞTE TCMB'NİN DİĞER SWAP ANLAŞMALARI

TCMB'nin Çin ile 6 milyar dolar, Katar ile 15 milyar dolar, Birleşik Arap Emirlikleri ile yaklaşık 5 milyar dolar ve Güney Kore ile de 2 milyar dolar olmak üzere toplam 28 milyar dolar karşılığı swap anlaşması bulunuyor. Öte yandan son dönemde rezervleri destekleyen bir diğer öne çıkan işlem ise Rus Rosatom'un nükleer santral inşası için iki defada yaklaşık 5 milyar dolarlık aktarımı oldu. Bu işlem aynı dönemde yaklaşık 6.1 milyar dolarlık swap olarak TCMB'ye geldi. Türkiye'nin SWAP anlaşmaları için Malezya, Rusya, İngiltere ve Asya'daki başka ülkelerle görüşme yaptığı ve ilk anlaşmayı Azerbaycan ile imzalayacağı iddia edilmişti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: BİRÇOK DOST ÜLKE DESTEK OLDU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merkez bankası rezervleriyle ilgili "Birçok dost ülke desteklerini veriyor. Onlardan borçlanmamız Merkez Bankası olarak güçlenmemize neden oluyor" demişti.

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