Günlük yevmiye 1500 TL'yi buldu ancak işçi yok! 'Yoğunluğa yetişemiyoruz' diyerek isyan ettiler

'Asrın felaketi'nde adeta yerle bir olan Hatay'ın yeniden inşa süreci devam ederken, kalıp ustalarının yevmiyeleri 1.500 lirayı bulmuş durumda. Buna rağmen kentte işçi sıkıntısı yaşanıyor.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'te meydana gelen ve 'asrın felaketi' olarak adlandırılan depremler 11 kenti doğrudan etkiledi, binlerce bina yerle bir oldu. En çok etkilenen şehirler arasında Hatay da yer aldı. Şehrin yeniden inşa edilmesi için çalışmalar, depremden kısa süre sonra başladı.

Adeta yeni bir kentin kurulduğu Hatay’da dört bir yanda inşaatlar yükseliyor. İş yoğunluğunun yaşandığı kentte kalıp ustalarının yevmiyeleri ise ortalama 1.500 TL’yi bulmuş durumda. İnşaat ustalarının ve inşaat sektörünün en büyük sorunuysa alttan yetişen çırak olmaması ve yeteri kadar eleman olmaması.

"BU GİDİŞLE YOĞUNLUK 2 YIL KADAR DEVAM EDECEK"

Kalıp ustası Ahmet Turunç, işlerinin oldukça yoğun olduğunu ve önümüzdeki 2 yıl boyunca yoğunluğun devam edeceğini belirterek, "İşçi bulma sıkıntımız var. Elimizden geldiği kadar güzel Hatay’ımızı inşa etmeye çalışacağız. İşimizin ağır olduğu için kimse bu işe el atmıyor. Bu gidişle 2 yıl kadar bu yoğunluk devam edecek gibi ama gerçekten çok yorulduk. Bir kalıpçının yevmiyesi Hatay’da ortalama 1.500 TL" dedi.

"DİĞER İLLERDEN GELİP ÇALIŞABİLİRLER'

Kalıp ustası Mecit Özçelik ise yevmiyelerin ortalama 1.500 TL’yi bulduğunu belirterek diğer illerde iş bulmakta sorun yaşayan vatandaşlara 'Hatay’a gelin' çağrısında bulundu.

Özçelik, "Depremin ardından iş yoğunluğu çok var Hatay’da. Bu yoğunluğa yetişemiyoruz. Kalıp ustası 1.500 TL yevmiye alıyor Hatay’da. Alttan yetişen eleman yok, bölgede iş sahası da var. Gelmek isteyenler diğer illerden gelip çalışabilirler" ifadelerini kullandı.