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Gurbetçilerden 2 bin euro vatana destek vergisi mi alınacak? Resmi açıklama geldi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Gurbetçilerden 2 bin euro vatana destek vergisi mi alınacak? Resmi açıklama geldi
Ekonomi, Vergi Düzenlemesi, Gurbetçiler, Haber

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Gurbetçiler yıllık 2000 euro vatana destek vergisi verecek" iddiasını yalanladı. Vergi paketinin son haline getirildikten sonra Meclis'e sunulacağı belirtilen açıklamada, "Resmi kurum ve yetkililerin dışında yapılan spekülatif açıklamalara itibar etmeyiniz." denildi.

Ekonomi yönetimi yeni vergi düzenlemesi üzerinde çalışmalarını sürdürürken, ortaya sürekli farklı iddialar atılmaya devam ediyor. Bahşiş vergisi vs. derken şimdi de gurbetçilerden yıllık 2 bin euro vatana destek vergisi alınacağı öne sürülmüştü. Söz konusu iddiayla ilgili Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama geldi. 

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklama şöyle: 

"Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan, 'Gurbetçiler yıllık 2000 € vatana destek vergisi verecek' iddiası doğru değildir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanma aşamasında olan yeni vergi paketinde yurt dışında yaşayan vatandaşlarımıza herhangi bir başlık altında vergilendirme çalışması söz konusu değildir. 

Bahse konu yeni vergi paketine ilişkin piyasadaki paydaşlar tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığına sunulan öneri ve beklentiler değerlendirilmekte olup, Bakanlık tarafından son haline getirildikten sonra TBMM’ye sunulması planlanmaktadır.

"GÜVENSİZLİK OLUŞTURMAYI AMAÇLIYORLAR"

Vergide adaletin daha da pekiştirilmesi ve etkinliğin artırılması amacıyla hazırlanan yeni vergi paketine ilişkin ortaya atılan iddiaların, kamuoyunda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmayı amaçladığı belirlenmiştir.

Resmi kurum ve yetkililerin dışında yapılan spekülatif açıklamalara itibar etmeyiniz."

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi

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