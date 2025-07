Güvenlikten gök vatana... Genç Mühendislik A.Ş.'den stratejik altyapı hamlesi

Türkiye'de çok sayıda önemli projeye imza atan Genç Mühendislik A.Ş.'nin CEO'su İlker Alkun, savunma ve havacılık alanında geliştirdikleri yeni nesil taahhüt modeline ilişkin açıklamalarda bulundu.

Genç Mühendislik A.Ş., çok sayıda önemli projenin taahhüt projelerini başarıyla tamamladı. Genç Mühendislik A.Ş. CEO’su İlker Alkun, savunma ve havacılık alanında geliştirdikleri yeni nesil taahhüt modelini anlattı:

"Biz Genç Mühendislik A.Ş. olarak, Türkiye’nin milli altyapı inşasında stratejik bir ortak olma hedefiyle yola çıktık. Savunma ve havacılık alanında geliştirdiğimiz yeni nesil taahhüt modelimizle, “Güvenlikten Gökyüzüne” uzanan bir vizyonla ilerliyoruz. Bu süreçte sadece teknik başarılarla yetinmiyor, ülkemizin geleceği için stratejik kazanımlar da sağlıyoruz.

TÜRKİYE'NİN GÜVENLİĞİ İÇİN TEMEL TAŞLAR

Ülkemizin güvenlik mimarisinin ve teknolojik gelişmişliğinin temelini oluşturan savunma sanayi tesisleri ile sivil ve askeri havacılık altyapıları, işimizin merkezinde yer alıyor. Biz bu kritik yapıları sadece beton ve demirden ibaret görmüyoruz. İnşa ettiğimiz her yapıyla milli güvenliğimize, havacılık teknolojimize ve bölgesel istikrara önemli katkılar sunuyoruz. Proje yaklaşımımız, sadece zaman ve bütçe kısıtlamalarına bağlı kalmıyor; aynı zamanda güvenlik, teknoloji ve sürdürülebilirlik gibi yüksek kriterleri de odağımıza alıyor.

KONYA 3. ANA JET ÜSSÜ: STRATEJİK BİR BAŞARI HİKAYESİ

Son dönemde imza attığımız en önemli projelerimizden biri, şüphesiz Konya 3. Ana Jet Üssü Projesi oldu. Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı bu stratejik üs projesinde üstlendiğimiz kritik sorumlulukları, yüksek bir mühendislik disipliniyle başarıyla tamamlama noktasına getirdik ve işverenlerimizin takdirini kazandık. Projede geniş açıklıklı çelik yapılar, tam entegre elektromekanik sistemler, askeri standartlara uygun otomasyon altyapısı, yangın algılama ve söndürme sistemleri, yüksek güvenlikli iklimlendirme ve enerji yönetimi çözümlerini eksiksiz bir şekilde sahaya uyguladık.

Özellikle uçuş hattı ve bakım hangarları gibi operasyonel açıdan kritik alanlarda sağladığımız sistem çözümleri, askeri personelimizin görev sürekliliğine ve araçlarımızın güvenliğine doğrudan katkıda bulundu. Projenin disiplinler arası yönetimi; mekanik, elektrik, elektronik ve inşaat unsurlarının eşzamanlı, mimari yapıya entegre ve sahaya uygun bir şekilde ilerletilmesiyle örnek bir başarıya dönüştü.

İNŞAATTA TEKNOLOJİ LİDERLİĞİ: BIM VE DİJİTAL İKİZ

Yeni nesil taahhüt modelimizin temelinde teknolojik entegrasyon ve dijitalleşme yatıyor. Başta BIM (Yapı Bilgi Modellemesi) ve Dijital İkiz teknolojileri olmak üzere, projelerimizin her aşamasında en ileri mühendislik araçlarını kullanıyoruz. Bu sayede olası saha hatalarını daha proje başlamadan sanal ortamda öngörüyor, proje planlamamızı ve kaynak tahsisimizi optimize ediyor, farklı disiplinler arasındaki mükemmel eşgüdümü sağlıyor ve tesisin devreye alınmasından sonraki bakım ve izleme süreçlerini kolaylaştırıyoruz. Ayrıca HVAC sistemlerinde otomasyon, enerji yönetim panellerinde uzaktan izleme, yangın algılama ve söndürme sistemlerinde yapay zeka destekli çözümler kullanarak tesislerimizin 7/24 izlenebilirlik, güvenlik ve verimlilik performansını artırıyoruz.

NATO TESCİLLİ GÜVEN: KÜRESEL ARENADA GÜÇLÜ KONUM

Biz, NATO’nun register yetkili bir taahhüt şirketiyiz. Bu statü, savunma ve havacılık altyapılarında başarı için hayati önem taşıyan disiplinler arası yönetimi, yani mekanik, elektrik, elektronik, IT, güvenlik, yangın ve altyapı sistemlerinin askeri standartlara uygun senkronizasyonunu sağlayan bilgi altyapımıza ve tecrübemize duyulan güvenin bir göstergesi. NATO’nun bizi tüm dünyada, özellikle Afrika ve Asya’daki tüm genelkurmay başkanlarına açıkça referans vermesi, küresel arenadaki yetkinliğimizin ve güvenilirliğimizin en önemli kanıtıdır.

MİLLİ GÜVENLİĞİN TEMELİ: ALTYAPISAL BAĞIMSIZLIK

Savunma altyapı projelerinde elde ettiğimiz yerlilik oranı, artık bir milli güvenlik kriteri olarak kabul görüyor. Genç Mühendislik olarak, yerli üretim cihazların entegrasyonunu, yerel kaynaklardan temin edilen malzemelerin kullanımını, Türk mühendislik gücümüzün sahaya taşınmasını stratejik hedeflerimizin merkezine yerleştiriyoruz. Bu yaklaşım, Türkiye’nin savunma sanayindeki dışa bağımlılığını azaltmaya katkı sağladığı gibi, bölgesel müttefik ülkelerle de iş birliği kurabileceğimiz yeni platformlar yaratıyor.

GELECEĞE YÖNELİK İDDİALI HEDEFLER: AFRİKA VE ASYA'DA ASKERİ ÜSLER

Önümüzdeki beş yıllık yol haritamızda iddialı hedeflerimiz var. Bunlar arasında denizaşırı askeri üslerin ve tersane gemi projelerinin EPC modeliyle üstlenilmesi, ileri havacılık bakım-onarım altyapılarında bölgesel bir üs haline gelmek, Afrika ve Güneydoğu Asya’da diplomatik iş birliklerine entegre altyapı inşası ve Türkiye’de savunma ve havacılık OSB’lerinde entegre proje çözüm sağlayıcısı olarak konumlanmak yer alıyor. Ayrıca, büyük ölçekli projelerde yatırımcı ve finansman modelleriyle hareket edebilecek, “kamu-dışı girişim gücüyle kritik altyapı inşası” yapabilen esnek yapımızı daha da büyütmeyi hedefliyoruz.

Bizim için bir hangar sadece bir bina değil; bir radar üssü yalnızca kule ve kablolardan ibaret değil. Dünyanın neresinde görev alırsak olalım, her projemizde, her şantiye sahamızda ve her detayda şu vizyonla hareket edeceğiz: “İnşa ettiğimiz ve edeceğimiz her altyapı ile ülkemizin gücüne ve geleceğine hizmet vererek, ülkemizin bayrağını deniz aşırı ülkelerde de başarı ile dalgalandırmak…” Bu anlayışla, “Güvenlikten Gökyüzüne” uzanan çizgide, milli altyapıların inşasında sadece teknik değil, stratejik bir ortak olarak varlığımızı sürdürmeye kararlıyız."