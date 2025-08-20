Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
4 çeşit yemek 120 TL! Bir belediye daha Kent Lokantası açıyor

4 çeşit yemek 120 TL! Bir belediye daha Kent Lokantası açıyor

Muğla'nın Menteşe Belediyesi de Kent Lokantası açıyor. 21 Ağustos Perşembe günü hizmete girecek olan Kent Lokantası'nda 4 çeşit yemek 120 TL'den satılacak.

Menteşe Belediyesi, vatandaşlara sağlıklı, lezzetli ve uygun fiyatlı yemek hizmeti sunmak amacıyla Menteşe Belediyesi Kent Lokantası’nı hizmete açıyor. Açılış töreni 21 Ağustos 2025 Perşembe günü saat 11.00’de Menteşe Kent Meydanı’nda gerçekleştirilecek.

"BU SOFRADA HERKESE YER VAR" 

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, kent lokantası açılış töreni ile ilgili yaptığı açıklamada, "Belediyecilik, insan hayatına dokunmak demektir. İnsana dokunmayan hiçbir hizmet kalıcı olamaz, değer üretemez. Biz, bu kentin insanlarını aynı sofrada buluşturmak, tencerenin herkes için eşit kaynadığı bir geleceği inşa etmek istiyoruz. Bu amaçla kentin tam kalbinde hep birlikte hizmete açacağımız kent lokantasında soframızı paylaşacak, dayanışmayı güçlendireceğiz. Açılışımıza tüm halkımızı davet ediyorum. Bu sofrada herkese yer var." dedi.

4 çeşit yemek 120 TL! Bir belediye daha Kent Lokantası açıyor - 1. Resim

4 ÇEŞİT YEMEK 120 TL 

Menteşe Belediyesi Kent Lokantası’nda vatandaşlar, dört çeşit yemekten 120 Türk Lirası karşılığında faydalanabilecek.

