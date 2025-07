The Old Guard 3 onay aldı mı, devam edecek mi? Charlize Thron başrolde yer alıyor

Netflix'in sevilen aksiyon serisi The Old Guard ikinci filmi 2 Temmuz'da yayınlandı. Dizinin hayranları üçüncü filmin gelip gelmeyeceğini merak ediyor. İzleyiciler The Old Guard 3 için gelişmeleri yakından takip ediyor.

Netflix'in aksiyon dolu hikayesi The Old Guard, ikinci filmiyle 2 Temmuz 2025'te geri döndü. Charlize Theron'un başrolünde yer aldığı seri, The Old Guard 3 onay aldı mı, devam edecek mi merak ediliyor. THE OLD GUARD 3 ONAY ALDI MI? The Old Guard 3 için Netflix'ten henüz resmi bir onay gelmedi ancak ikinci filmin sonunda bırakılan boşluk hayranlar arasında devam filmi beklentisini artırdı. Özellikle oyuncular ve yapımcı devam etmesi konusundaki isteklerini röportajlarda dile getirirken 3. filmin kararı serinin devam filminin getirdiği başarıyla belli olacak gibi görünüyor. THE OLD GUARD 3 NE ZAMAN ÇIKACAK? Serinin onay alması halinde, filmin 2027'den önce yayınlanmayacağı tahmin ediliyor. Onay süreci 2025'in sonlarını bulabilir. Bu nedenle filmin çekimi ve kurgu süreciyle The Old Guard 3 tarihini 2027 yılına uzamasına neden oluyor. THE OLD GUARD KONUSU NE? Ölümsüz savaşçılardan oluşan gizli bir birliği konu alan film, liderleri Andy (Charlize Theron) ve savaşçıların insanlığı koruma mücadelesini anlatıyor.

