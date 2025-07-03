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Haberler > Eğitim > Eğitimle eğlence birleşti, 39 ilçede 'Yaz Okulu' coşkusu başladı! TÜGVA İstanbul 100 binin üzerinde öğrenciye ulaştı

Eğitimle eğlence birleşti, 39 ilçede 'Yaz Okulu' coşkusu başladı! TÜGVA İstanbul 100 binin üzerinde öğrenciye ulaştı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Eğitimle eğlence birleşti, 39 ilçede &#039;Yaz Okulu&#039; coşkusu başladı! TÜGVA İstanbul 100 binin üzerinde öğrenciye ulaştı
TÜGVA, İstanbul, Yaz Okulu, Eğitim, Eğlence, Haber
Eğitim Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İstanbul İl Temsilciği İstanbul Yaz Okulu'na katılan ortaokul öğrencileriyle çalışmalara başladı. 100 binin üzerinde öğrenci Kur'an-ı Kerim, Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in hayatı ve değerler eğitiminin yanı sıra spor, sanat ve eğlence atölyeleriyle zamanını verimli değerlendirecek.

TÜGVA Yaz Okulu faaliyeti Türkiye genelinde pek çok ilde başladı. 

TÜGVA İstanbul il temsilciliği de yaz okulunu şehrin 39 ilçesinde eş zamanlı olarak 100 binin üzerinde ortaokul öğrencisiyle başlattı.

Yaz Okulu kapsamında sabahın ilk saatlerinden itibaren okul bahçelerini dolduran öğrencilere vakıf gönüllüleri ve eğitimciler tarafından hem eğlenme hem de öğrenme imkanı sunuluyor.

Programda sosyal sorumluluk projeleri, kültürel geziler, doğa kampları ve çeşitli sürpriz etkinlikler düzenleniyor.

Eğitimle eğlence birleşti, 39 ilçede Yaz Okulu coşkusu başladı! TÜGVA İstanbul 100 binin üzerinde öğrenciye ulaştı - 1. Resim

Yaz ayı boyunca etkinlikler arasında Kur'an-ı Kerim ve siyer dersleri, değerler eğitimi, geleneksel oyunlar, resim, müzik, drama atölye çalışmaları, sportif faaliyetler ile doğa kampları ve kültürel geziler yer alacak.

Yaz Okulu, 30 Haziran ile 2 Ağustos arasında 5, 6, 7. ve 8. sınıfa geçen öğrencilere yönelik olacak.

TÜGVA İstanbul İl Başkanı Beytullah Çiçen, 30 Haziran'daki açılış programında, amaçlarının bir çocuğun dahi olsa yüreğine Allah ve Hazreti Muhammed sevgisini ekebilmek olduğunu kaydetti.

Eğitimle eğlence birleşti, 39 ilçede Yaz Okulu coşkusu başladı! TÜGVA İstanbul 100 binin üzerinde öğrenciye ulaştı - 2. Resim

Eğitimle eğlence birleşti, 39 ilçede Yaz Okulu coşkusu başladı! TÜGVA İstanbul 100 binin üzerinde öğrenciye ulaştı - 3. Resim

Eğitimle eğlence birleşti, 39 ilçede Yaz Okulu coşkusu başladı! TÜGVA İstanbul 100 binin üzerinde öğrenciye ulaştı - 4. Resim

Eğitimle eğlence birleşti, 39 ilçede Yaz Okulu coşkusu başladı! TÜGVA İstanbul 100 binin üzerinde öğrenciye ulaştı - 5. Resim

Eğitimle eğlence birleşti, 39 ilçede Yaz Okulu coşkusu başladı! TÜGVA İstanbul 100 binin üzerinde öğrenciye ulaştı - 6. Resim

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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