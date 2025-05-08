TÜGVA Yaz Okulu binlerce öğrenciyi buluşturdu! Bilal Erdoğan: Büyük bir geleceği inşa edebiliriz

Kayseri'de Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde düzenlenen TÜGVA Yaz Okulu Lansmanı binlerce öğrenciyle gerçekleşti. Programda konuşan Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, "Bütün kılcal damarlarımıza varıncaya dek 'Biz şanlı bir ecdadın, şanlı bir geçmişin taşıyıcılarıyız' bilincini kazanalım ancak bu şekilde yeniden aydınlık, yeniden büyük bir geleceği inşa edebiliriz." dedi.

Erdoğan, Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ile iş birliği içinde gerçekleştirilecek programlarda, çocukların yazın eğlenirken öğrenecekleri, kendilerini geliştirebilecekleri bir ortam bulacaklarını belirtti.

Her geçen yıl bu yaz okullarındaki öğrenci sayılarının arttığına dikkati çeken Erdoğan, "En son geçen sene 230 bin ortaokul öğrencisi Türkiye'nin her tarafında yaz okullarına katıldı. 6 hafta süren bu yaz okullarında hem çeşitli dersler aldılar, Peygamberimizin hayatı, Kur'an-ı Kerim gibi hem de onun dışında birçok sportif aktivite ile gezilerle hoşça vakit geçirdiler. Anneler, babalar çocuklarının bu güzel yaz okullarına katılmasından gerçekten çok memnun kaldı. Bu sene Kayseri'den bu yılın yaz okullarının başlangıcını yapıyoruz. Bu yaz hedef 300 bin ortaokul öğrencisini yaz okullarında ağırlamak. Gerçekten çocuklarımız için hem 'bu yaz ne yapacağım' sorusunun cevabı hem de anne babalar için 'çocuklarımızı bu yaz nereye gönderelim' sorusunun cevabı Türkiye Gençlik Vakfı." diye konuştu.

"YENİDEN BÜYÜK BİR GELECEĞİ İNŞA EDEBİLİRİZ"

TÜGVA'nın amacına vurgu yapan Erdoğan, şöyle devam etti:

"TÜGVA bu toprakları, bize vatan yapan değerleri, nesilden nesle aktarmanın çalışmasını, mücadelesini veriyor. Biz Türk'üz, Müslüman'ız, Türkiye Cumhuriyeti'nde vatandaş paydasında birleşmişiz yaşıyoruz. Peki bizim Amerikalıdan, Avrupalıdan, Afrikalıdan, Hintliden, Çinliden ne farkımız. Bizim inancımız, bizim kültürümüz, bizim değerlerimiz, bizim tarihimiz, bizim geçmişteki atamız, ecdadımız, büyük isimlerimiz, onları tanıyalım, onların izinde gidelim, onların inşa ettiği büyük medeniyeti yeniden inşa edelim. Yeniden büyük millet olduğumuzu hatırlayalım. Bütün kılcal damarlarımıza varıncaya dek 'Biz şanlı bir ecdadın, şanlı bir geçmişin taşıyıcılarıyız' bilincini kazanalım ancak bu şekilde yeniden aydınlık, yeniden büyük bir geleceği inşa edebiliriz."

Gazze'de yaşanan zulümlere dikkati çeken Erdoğan, "Bu zulümlerin bitmesini ABD, Avrupa sağlayabiliyor mu, böyle bir derdi var mı? Yok. O zaman bu zulümleri bitirecek bu yüce milletin çok daha güçlü olması lazım. Çevremizde devamlı savaşlar, devamlı çatışmalar, dünyanın dört bir yanında zulümler, huzursuzluklar... Bunların son bulması için bu milletin yeniden ayağa kalkması lazım ve bunu başaracak olan nesil Allah'ın izniyle sizlersiniz gençler." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, TÜGVA çalışanlarına, teşkilatlarında görev yapanlara, destekleyen hayırseverlere, bütün kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Bir gazetecinin deprem bölgesindeki faaliyetlere ilişkin sorusu üzerine Erdoğan, TÜGVA'nın 6 Şubat'tan beri deprem bölgelerinde de çok aktif çalıştığını, ilk aylarda özellikle insani yardım ulaştırmada görev aldığını, daha sonraki dönemde ise çadırlarda hem psikolojik destek hem de çocuklara yönelik çeşitli eğitimler yürüttüğünü, yaz okullarının da deprem bölgesinde çok güçlü bir şekilde yer alacağını kaydetti.

TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci ise geçen yıl yaz okulu projesiyle 215 bini aşkın gence ulaşıldığını, bu yıl ise hedeflerinin 300 bin ortaokul öğrencisi olduğunu ifade etti.

Yaz okulları açılış programında yaklaşık 13 bin öğrenci, Millet Bahçesi'nde kendileri için oluşturulan oyun alanlarında oynadı, alana Türk bayrağı ve bir karikatürün yer aldığı iki sıcak hava balonu getirildi.

Büyükşehir Belediyesi öğrencilere ücretsiz ikramlıklar dağıttı, Grup Aksiyon öğrencilere konser verdi.

Programa, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da katıldı.