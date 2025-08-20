Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Jackson Hole ne zaman? Gözler Fed Başkanı Jerome Powell’ın açıklamalarında!

Küresel finans piyasalarının gözü ABD’de düzenlenecek Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu’na çevrildi. Federal Reserve Başkanı Jerome Powell’ın açıklamaları yatırımcılar için son derece mühim. Jackson Hole ne zaman, saat kaçta merakla araştırılıyor.

ABD’de her yıl büyük ilgiyle takip edilen Jackson Hole Sempozyumu bu hafta gerçekleştirilecek. Sempozyumda Powell’ın Fed’in faiz indirimi ve ekonomik yol haritasına dair açıklamaları, küresel piyasalarca dikkatle takip ediliyor.

JACKSON HOLE NE ZAMAN?

Küresel finans dünyasının merakla beklediği Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu bu yıl 21-23 Ağustos 2025 tarihlerinde ABD’de gerçekleştirilecek. Kansas City Fed tarafından düzenlenen etkinlik, Federal Reserve Başkanı Jerome Powell’ın açıklamalarına ev sahipliği yapacak.

GÖZLER FED BAŞKANI JEROME POWELL’IN AÇIKLAMALARINDA

Sempozyumda en çok merak edilen konu, Powell’ın faiz oranları ve muhtemel para politikası hamleleriyle ilgili vereceği ipuçları olacak. Piyasa beklentileri, Fed’in eylül ayında faiz oranlarını en az 0,25 puan düşürme ihtimalini yüksek görüyor.

Görevi gelecek yıl sona erecek olan Powell’ın son Jackson Hole konuşması heyecanla bekleniyor.

KÜRESEL PİYASALARDA BEKLENTİLER NE YÖNDE?

ABD’de geçen hafta açıklanan Üretici Fiyat Endeksi verilerinin ardından, enflasyon ve tarife politikalarının piyasalardaki etkisi tekrar gündeme geldi.

Analistler para piyasalarında Fed’in faiz indirim takvimiyle ilgili beklentilerin fiyatlandığını ve yıl sonuna kadar toplam 50 baz puanlık indirimin olabileceğini belirtiyor.

Bununla birlikte bazı Fed yetkililerinin şahin açıklamaları, belirsizliği artırıyor.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, iş gücü piyasası sağlam kaldığı sürece tek bir faiz indiriminin uygun olacağını söylerken, St. Louis Fed Başkanı Alberto Musalem ve Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, ek enflasyon verileri görmeden karar vermenin erken olduğunu ifade etti.

