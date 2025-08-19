Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Gözler o tarihe çevrildi

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Gözler o tarihe çevrildi

- Güncelleme:
Türkiye Gazetesi

ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı Eylül ayında açıklanacak. Peki Fed faiz kararı ne zaman, saat kaçta duyurulacak? İşte ekonomistlerin yakından takip ettiği o tarif ve beklentiler...

ABD'de enflasyonun beklentilerin altında gelmesinin ardından ekonomistlerin gözü Fed'in toplantı takvimine çevirildi.  ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimine eylül ayında başlayacağına yönelik beklentiler piyasayı hareketlendirdi. Peki 2025 Eylül FED faiz toplantısı ne zaman açıklanacak, beklenti hangi yönde? ABD Merkez Bankası (FED) Eylül'de faizi indirecek mi? İşte merak edilenler ve detaylar... 

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Gözler o tarihe çevrildi - 1. Resim

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Fed, 16-17 Eylül tarihlerinde toplantı yapacak. Toplantı sonrası faiz kararı açıklanacak. Bu açıklamanın da 17 Eylül saat 21.00'de yapılması bekleniyor.

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Gözler o tarihe çevrildi - 2. Resim

FED FAİZ BEKLENTİSİ

ABD’de iş gücü piyasasında zayıflama ve tarifeler kaynaklı kalıcı enflasyon baskılarının olmaması, piyasalarda Eylül’de faiz indirimi beklentisini güçlendirdi. Yatırımcılar, Fed’in uzun süredir sürdürdüğü faiz sabit tutma politikasının ardından bu toplantıda faiz indirimi olacağını tahmin ediyor.

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? Gözler o tarihe çevrildi - 3. Resim

2025 TEMMUZ FED FAİZ KARARI 

ABD Merkez Bankası (Fed) 2025'in beşinci faiz kararını temmuz ayında açıkladı. Son karada Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) politika faizini piyasa beklentisine paralel bir şekilde yüzde 4.25-4.50 aralığında sabit bıraktı. Geçen yıl aralık ve kasım aylarında 25 baz puanlık faiz indirimine giden FOMC eylül ayında faizi 50 baz puan düşürmüştü. 2025'te ise şu ana kadar tüm toplantılarda faizi sabit bırakmayı tercih etti.

