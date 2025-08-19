Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Burak Tolunay Sekin kimdir, hangi takımda, kaç yaşında? Şehit Fethi Sekin'in oğlu U16 Türk Milli Takımına seçildi

Burak Tolunay Sekin kimdir, hangi takımda, kaç yaşında? Şehit Fethi Sekin’in oğlu U16 Türk Milli Takımına seçildi

Türk futbolunun genç yeteneklerinden Burak Tolunay Sekin, kısa sürede gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çekti. Şehit polis memuru Fethi Sekin’in oğlu Burak Tolunay Sekin U16 Türk Milli Takımı’na seçilerek kariyerinde önemli bir adım attı.

Gösterdiği başarılı performans sayesinde Türkiye U16 Milli Takımı’na seçilen Burak Tolunay Sekin, ay-yıldızlı forma altında sahaya çıkma şansı elde etti. Milli takıma seçilmesi hem futbol camiasında hem de kamuoyunda büyük bir gurur kaynağı oldu.

BURAK TOLUNAY SEKİN KİMDİR?

7 Ocak 2006’da Bornova’da dünyaya gelen Burak Tolunay Sekin, Türk futbolunun gelecek vadeden genç oyuncuları arasında. Futbola küçük yaşlarda başlayan Sekin, İzmir Gücü Spor altyapısında futbola adım attıktan sonra Altay, İlkadımspor, Bornovagücü ve Galatasaray altyapılarında forma giydi. 

BURAK TOLUNAY SEKİN HANGİ TAKIMDA?

Burak Tolunay Sekin 2024-2025 sezonu öncesinde Menemen Futbol Kulübü ile profesyonel sözleşme imzaladı. 5 Eylül 2024’te başlayan kontratı 30 Haziran 2027’ye kadar devam edecek.

Menemen FK’nin alt yaş gruplarında forma giyen Burak Tolunay Sekin şu ana kadar 31 gol kaydetti.

BURAK TOLUNAY SEKİN KAÇ YAŞINDA?

7 Ocak 2006 doğumlu olan Burak Tolunay Sekin 19 yaşında.

