Kocaeli'de kimya fabrikasında patlama! Çok sayıda ekip olay yerinde, can kayıpları var
Güncelleme:
Son dakika... Kocaeli Dilovası'nda kimya fabrikasında patlama oldu. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, ilk belirlemelere göre 2 işçi hayatını kaybetti.
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan kimya fabrikasında patlama meydana geldi. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi.
CAN KAYBI VE YARALILAR VAR
Ekipler bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken, gelen ilk bilgiler arasında 2 işçinin hayatını kaybettiği ve yaralılar olduğu yer aldı.
Ayrıntılar geliyor...
