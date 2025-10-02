Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Marmaris'te otelde patlama! Yaralılar var

Marmaris’te otelde patlama! Yaralılar var

- Güncelleme:
Marmaris'te bulunan beş yıldızlı bir otelde sanayi tipi ütünün buhar kazanının patlaması sonucu 3 kişi yaralandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Siteler Mahallesi’ndeki beş yıldızlı otelin çamaşırhanesinde öğle saatlerinde patlama meydana geldi.

3 KİŞİ YARALANDI

Sanayi tipi ütünün buhar kazanının bilinmeyen bir nedenle patlaması sonucu olay yerinde bulunan 3 kişi yaralandı. Yapılan ihbarın ardından bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri bölgede incelemelerini devam ettiriyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

