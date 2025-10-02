Marmaris’te otelde patlama! Yaralılar var
Güncelleme:
Marmaris'te bulunan beş yıldızlı bir otelde sanayi tipi ütünün buhar kazanının patlaması sonucu 3 kişi yaralandı.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde Siteler Mahallesi’ndeki beş yıldızlı otelin çamaşırhanesinde öğle saatlerinde patlama meydana geldi.
3 KİŞİ YARALANDI
Sanayi tipi ütünün buhar kazanının bilinmeyen bir nedenle patlaması sonucu olay yerinde bulunan 3 kişi yaralandı. Yapılan ihbarın ardından bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri bölgede incelemelerini devam ettiriyor.
