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Marmaris'te Arda Deniz Onat cinayetinde yeni detay! Kürekle durdurmaya çalıştılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde tekneden çıkan kavga sonrası Arda Deniz Onat adlı genç hayatını kaybetti. Olay sonrası botla kaçmaya çalışan üç şüpheliyi, Onat'ın yakınları botlarla ve küreklerle durdurmaya çalıştı. Aralarında yaşanan kürekli kavganın görüntüleri ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Bozburun Mahallesi Kocabahçe Mevkii’nde üç yabancı uyruklu kadın tekne kiraladı. Yabancı uyruklu kadınlar tekneye erkek arkadaşlarını da çağırdı.

Tekneye gelen erkek şahıslar teknede gece konaklamak isteyince tekne sahipleri ile şahıslar arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın sonrasında yaşanan kavgada başına darbe alarak ağır şekilde yaralanan Arda Deniz Onat (22) hastanede hayatını kaybetti

Marmaris'te Arda Deniz Onat cinayetinde yeni detay! Kürekle durdurmaya çalıştılar - 1. Resim

DENİZDE KÜREKLE MÜDAHALE

Yaşanan kavganın ardından teknede bulunan ve botla kaçmaya çalıştığı öne sürülen üç şüpheli şahsın Onat’ın yakınları tarafından küreklerle durdurulmaya çalışılması cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde Onat’ın yakınlarının şüphelileri takip etmesi ve kürekle müdahale etmesi, şüphelilerin kendilerini takip eden bottaki kişilere taş atması yer aldı.

Marmaris'te Arda Deniz Onat cinayetinde yeni detay! Kürekle durdurmaya çalıştılar - 2. Resim

"ÜÇ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI"

Yaşanan olay sonrası ihbar üzerine olay yerine gelen Sahil Güvenlik ekipleri, şüphelileri yakalayıp sağlık kontrolleri için Marmaris Devlet Hastanesi’ne götürdü.

Gözaltı işlemleri tamamlanan üç kişi, dün çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Marmaris'te Arda Deniz Onat cinayetinde yeni detay! Kürekle durdurmaya çalıştılar - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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