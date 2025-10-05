Formula 1 Singapur GP başladı mı, hangi kanalda? Oscar Piastri, Lando Norris, Max Verstappen ve George Russell piste çıkıyor

Formula 1 sezonunun 18. yarışı Singapur Grand Prix, Marina Bay Caddesi Pisti'nde heyecan dolu bir mücadeleye sahne olacak.

4.9 kilometrelik gece yarışı, pilotların konsantrasyon ve dayanıklılık sınırlarını zorlayacak. 62 tur sürecek yarışta McLaren'in Oscar Piastri ve Lando Norris ile Red Bull'dan Max Verstappen ve Mercedes'ten George Russell zafer için piste çıkacak. Singapır GP, sezonun kritik yarışlarından biri olarak dikkat çekiyor.

SİNGAPUR GP NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2025 Singapur Grand Prix, 3-5 Ekim tarihleri arasında gerçekleştiriliyor. Marina Bay Sokak Pisti’nde 15:00'da başlayacak yarış, 62 tur üzerinden koşulacak.

FORMULA 1 SİNGAPUR GP HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Formula 1 Singapur GP, bugün beIN SPORTS 4 ve F1 TV ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

F1 Singapur GP'yi canlı izlemek isteyenler, beIN SPORTS 4 üzerinden Digiturk 80, kanal ve Kablo TV 235 kanal üzerinden takip ediliyor.

Singapur Grand Prix’si öncesinde pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar

1 - Oscar Piastri (Avustralya): 324 puan

2 - Lando Norris (Büyük Britanya): 299 puan

3 - Max Verstappen (Hollanda): 255 puan

4 - George Russell (Büyük Britanya): 212 puan

5 - Charles Leclerc (Monako): 165 puan

Takımlar

1 - McLaren: 623 puan

2 - Mercedes: 290 puan

3 - Ferrari: 286 puan

4 - Red Bull: 272 puan

5 - Williams: 101 puan