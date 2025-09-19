Gupse Özay'ın ilk dizi projesi Platonik: Mavi Dolunay Otel, 18 Eylül'de Netflix'te yayımlandı. Başrollerinde Gupse Özay, Kerem Bürsin ve Öykü Karayel'in yer aldığı yapım, hem konusu hem de büyüleyici otel atmosferiyle gündeme geldi. Peki, Mavi Dolunay Otel dizisi nerede çekildi, hangi otelde?

MAVİ DOLUNAY OTEL DİZİSİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Platonik: Mavi Dolunay Otel dizisinin çekimleri Ege'nin turistik noktalarından olan Alaçatı'da gerçekleştirildi. Dizide izleyicilerin gördüğü otel atmosferi, Alaçatı'nın tarihi sokakları ve taş yapılarıyla birleşerek hikayeye önemli katkı sağladı.

MAVİ DOLUNAY OTEL GERÇEK Mİ, HANGİ OTEL?

Dizide adı geçen Mavi Dolunay Otel, gerçekte bulunmuyor. Otel, tamamen senaryo için tasarlandı ve dizi seti olarak inşa edildi. Alaçatı'ya giden izleyiciler, dizideki otelin birebir karşılığını bulamayacak.

PLATONİK MAVİ DOLUNAY OTEL OYUNCULARI KİM?

Dizinin başrollerinde Gupse Özay, Kerem Bürsin ve Öykü Karayel yer alıyor. Onlara ise Mehmet Özgür, Uğur Demirpehlivan, Ali İpin, Feri Güler, Yener Özer, Eda Akalın, Leyla Kader İlhan, Pınar Çağlar Gençtürk, Aysima Ateşeduran, Gümeç Alpay Aslan ve Ülkü Duru eşlik ediyor.