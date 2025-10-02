Halil Umut Meler hakemliği bıraktı mı? İddiaya dair açıklama yapıldı!

Halil Umut Meler hakemliği bıraktı mı futbolseverler tarafından merak edilen konular arasındaydı. Trendyol Süper Lig’in 2025-2026 sezonunun üçüncü haftasında ortaya atılan iddialar, hakemlik camiasında geniş yankı uyandırdı.

Bazı spor haber kaynakları ve sosyal medya kullanıcıları, Halil Umut Meler’in aktif hakemliği bıraktığını öne sürdü. Yaşanan gelişme sonrası gözler Türkiye Futbol Federasyonu’na ve deneyimli hakemin yakın çevresine çevrildi.

HALİL UMUT MELER HAKEMLİĞİ BIRAKTI MI?

Trendyol Süper Lig’de görev yapan FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler’in hakemliği bıraktığı iddiaları sosyal medyada ve bazı haber kaynaklarında gündeme geldi. Gazeteci Umut Eken’in aktardığı bilgilere göre haberler gerçeği yansıtmıyor. Gazeteci Eken, Halil Umut Meler’in yakın çevresinden aldığı doğrulama ile “Halil Umut Meler’in hakemliği bıraktığı iddiaları doğru değil. 39 yaşındaki hakem görevine devam ediyor” açıklamasında bulundu.

Sezonun ilk haftalarında yalnızca 2. haftada oynanan Beşiktaş - Eyüpspor maçını yöneten Meler, önümüzdeki dönemde Süper Lig’de ve uluslararası arenada görev almaya devam edecek.

HALİL UMUT MELER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Halil Umut Meler 39 yaşında ve Türkiye’nin UEFA Elit Hakemleri arasında yer alan tek temsilcisidir. FIFA kokartına sahip olan Meler, hem Süper Lig’de hem de Avrupa kupalarında görev alarak uluslararası alanda Türkiye’yi temsil ediyor.

Kariyerinde Doğan Babacan, Ahmet Çakar ve Cüneyt Çakır’dan sonra UEFA veya FIFA finalinde görev alan dördüncü Türk hakem olma unvanına sahiptir.