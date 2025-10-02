Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Halil Umut Meler hakemliği bıraktı mı? İddiaya dair açıklama yapıldı!

Halil Umut Meler hakemliği bıraktı mı? İddiaya dair açıklama yapıldı!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Halil Umut Meler hakemliği bıraktı mı? İddiaya dair açıklama yapıldı!
Halil Umut Meler, Futbol, Hakem, Türkiye Futbol Federasyonu, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Halil Umut Meler hakemliği bıraktı mı sorusu gündemde yer buldu. Türk futbolunun en önemli hakemlerinden biri olan FIFA kokartlı Halil Umut Meler hakkında sosyal medyada gündeme düşen “hakemliği bıraktı” iddiası tartışmaya neden oldu. Türkiye’nin UEFA Elit Hakem kategorisinde görev yapan tek temsilcisi olan Meler için çıkan haberler, futbolseverlerde büyük şaşkınlık oluşturdu.

Halil Umut Meler hakemliği bıraktı mı futbolseverler tarafından merak edilen konular arasındaydı. Trendyol Süper Lig’in 2025-2026 sezonunun üçüncü haftasında ortaya atılan iddialar, hakemlik camiasında geniş yankı uyandırdı.

Bazı spor haber kaynakları ve sosyal medya kullanıcıları, Halil Umut Meler’in aktif hakemliği bıraktığını öne sürdü. Yaşanan gelişme sonrası gözler Türkiye Futbol Federasyonu’na ve deneyimli hakemin yakın çevresine çevrildi.

Halil Umut Meler hakemliği bıraktı mı? İddiaya dair açıklama yapıldı! - 1. Resim

HALİL UMUT MELER HAKEMLİĞİ BIRAKTI MI?

Trendyol Süper Lig’de görev yapan FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler’in hakemliği bıraktığı iddiaları sosyal medyada ve bazı haber kaynaklarında gündeme geldi. Gazeteci Umut Eken’in aktardığı bilgilere göre haberler gerçeği yansıtmıyor. Gazeteci Eken, Halil Umut Meler’in yakın çevresinden aldığı doğrulama ile “Halil Umut Meler’in hakemliği bıraktığı iddiaları doğru değil. 39 yaşındaki hakem görevine devam ediyor” açıklamasında bulundu.

Sezonun ilk haftalarında yalnızca 2. haftada oynanan Beşiktaş - Eyüpspor maçını yöneten Meler, önümüzdeki dönemde Süper Lig’de ve uluslararası arenada görev almaya devam edecek.

Halil Umut Meler hakemliği bıraktı mı? İddiaya dair açıklama yapıldı! - 2. Resim

HALİL UMUT MELER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Halil Umut Meler 39 yaşında ve Türkiye’nin UEFA Elit Hakemleri arasında yer alan tek temsilcisidir. FIFA kokartına sahip olan Meler, hem Süper Lig’de hem de Avrupa kupalarında görev alarak uluslararası alanda Türkiye’yi temsil ediyor.

Kariyerinde Doğan Babacan, Ahmet Çakar ve Cüneyt Çakır’dan sonra UEFA veya FIFA finalinde görev alan dördüncü Türk hakem olma unvanına sahiptir.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Sosyal medyada gelen mesaja tıkladı! 400 bin lirasından olduMattia Ahmet Minguzzi davasında 5'inci duruşma! Katiller 'engelli raporu' almış
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İpek Filiz Yazıcı kimdir, hangi dizilerde oynadı? - Haberlerİpek Filiz Yazıcı kimdir, hangi dizilerde oynadı?Açık öğretim lise sınavları ne zaman? 2025-2026 sınav takvimi belli oldu - HaberlerAçık öğretim lise sınavları ne zaman? 2025-2026 sınav takvimi belli olduMikeno gemisinde kimler var? Gazze sınırına ulaşan gemide Türk aktivist Huzeyfe Küçükaytekin de var! - HaberlerMikeno gemisinde kimler var? Gazze sınırına ulaşan gemide Türk aktivist Huzeyfe Küçükaytekin de var!Xiaomi 17 Pro Max ne zaman Türkiye’ye gelecek, fiyatı ne kadar? Xiaomi 17 Pro Max özellikleri tanıtıldı! - HaberlerXiaomi 17 Pro Max ne zaman Türkiye’ye gelecek, fiyatı ne kadar? Xiaomi 17 Pro Max özellikleri tanıtıldı!Sumud Filosu'nda alıkonulan Türkler nerede, serbest bırakıldılar mı? - HaberlerSumud Filosu'nda alıkonulan Türkler nerede, serbest bırakıldılar mı?Merkez Bankası ne zaman kuruldu? Kuruluştan günümüze TCMB Başkanları listesi - HaberlerMerkez Bankası ne zaman kuruldu? Kuruluştan günümüze TCMB Başkanları listesi
Sonraki Haber Yükleniyor...