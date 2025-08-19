Şifresiz yayınlanacak! Filenin Sultanları maçı ne zaman, Türkiye - İspanya voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta?
A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2025 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası’nda sahne alıyor. Filenin Sultanları turnuvanın grup aşamasında ilk sınavını İspanya karşısında verecek. Filenin Sultanları maçı ne zaman, Türkiye - İspanya voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta merakla takip ediliyor.
Filenin Sultanları maçı ne zaman, Türkiye - İspanya voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta soruları gündemden düşmüyor. Dünyanın en prestijli organizasyonlarından biri olan şampiyonada Türkiye, E Grubu’nda yer alırken rakipleri arasında İspanya, Bulgaristan ve Kanada bulunuyor. Taraftarların merakla beklediği Türkiye - İspanya maçı canlı ve şifresiz ekranlara gelecek.
FİLENİN SULTANLARI MAÇI NE ZAMAN?
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 sezonu kapsamında İspanya ile karşı karşıya gelecek. Filenin Sultanları’nın ilk maçı 23 Ağustos'ta oynanacak.
TÜRKİYE-İSPANYA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?
Türkiye-İspanya voleybol maçı TRT Spor Yıldız kanalında canlı yayınlanacak. Filenin Sultanları maçı için geri sayım başladı!
TÜRKİYE-İSPANYA VOLEYBOL MAÇI SAAT KAÇTA?
Türkiye - İspanya voleybol maçı 23 Ağustos'ta saat 15.30'da başlayacak. TRT Spor Yıldız kanalından şifresiz ve canlı olarak Filenin Sultanları maçı takip edilebilecek.
FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ 2025
- 23 Ağustos 2025 15:30 Türkiye - İspanya
- 25 Ağustos 2025 15:30 Türkiye - Bulgaristan
- 27 Ağustos 2025 12:00 Türkiye - Kanada