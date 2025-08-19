Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Şifresiz yayınlanacak! Filenin Sultanları maçı ne zaman, Türkiye - İspanya voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Şifresiz yayınlanacak! Filenin Sultanları maçı ne zaman, Türkiye - İspanya voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Şifresiz yayınlanacak! Filenin Sultanları maçı ne zaman, Türkiye - İspanya voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 2025 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası’nda sahne alıyor. Filenin Sultanları turnuvanın grup aşamasında ilk sınavını İspanya karşısında verecek. Filenin Sultanları maçı ne zaman, Türkiye - İspanya voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta merakla takip ediliyor.

Filenin Sultanları maçı ne zaman, Türkiye - İspanya voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta soruları gündemden düşmüyor. Dünyanın en prestijli organizasyonlarından biri olan şampiyonada Türkiye, E Grubu’nda yer alırken rakipleri arasında İspanya, Bulgaristan ve Kanada bulunuyor. Taraftarların merakla beklediği Türkiye - İspanya maçı canlı ve şifresiz ekranlara gelecek.

FİLENİN SULTANLARI MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 sezonu kapsamında İspanya ile karşı karşıya gelecek. Filenin Sultanları’nın ilk maçı 23 Ağustos'ta oynanacak.

Şifresiz yayınlanacak! Filenin Sultanları maçı ne zaman, Türkiye - İspanya voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta? - 1. Resim

TÜRKİYE-İSPANYA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye-İspanya voleybol maçı TRT Spor Yıldız kanalında canlı yayınlanacak. Filenin Sultanları maçı için geri sayım başladı!

Şifresiz yayınlanacak! Filenin Sultanları maçı ne zaman, Türkiye - İspanya voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta? - 2. Resim

TÜRKİYE-İSPANYA VOLEYBOL MAÇI SAAT KAÇTA?

Türkiye - İspanya voleybol maçı 23 Ağustos'ta saat 15.30'da başlayacak. TRT Spor Yıldız kanalından şifresiz ve canlı olarak Filenin Sultanları maçı takip edilebilecek.

Şifresiz yayınlanacak! Filenin Sultanları maçı ne zaman, Türkiye - İspanya voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta? - 3. Resim

FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ 2025

  • 23 Ağustos 2025 15:30  Türkiye - İspanya
  • 25 Ağustos 2025 15:30  Türkiye - Bulgaristan
  • 27 Ağustos 2025 12:00  Türkiye - Kanada

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Sigara izmariti itfaiyeyi alarma geçirdi! Yangın paniği, felaketinin önüne geçildiParis'te ABD-İsrail-Suriye zirvesi! Müzakere masası bir kez daha kurulacak
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
8 Eylül’e kaç gün kaldı? Okulların açılmasına geri sayım başladı - Haberler8 Eylül’e kaç gün kaldı? Okulların açılmasına geri sayım başladıJessica Radcliffe yaşıyor mu, Jessica balina olayı gerçek mi? Balina tarafından yenen kadın videosu hakkındaki gerçekler! - HaberlerJessica Radcliffe yaşıyor mu, Jessica balina olayı gerçek mi? Balina tarafından yenen kadın videosu hakkındaki gerçekler!Şampiyonlar Ligi play off tek maç mı? Fenerbahçe - Benfica rövanş maçı olacak mı, ne zaman? - HaberlerŞampiyonlar Ligi play off tek maç mı? Fenerbahçe - Benfica rövanş maçı olacak mı, ne zaman?Fenerbahçe Benfica’ya yenilirse ne olur, yenerse ne olur, Avrupa Ligi'ne mi düşer? Fenerbahçe play-off turu muhtemel senaryoları - HaberlerFenerbahçe Benfica’ya yenilirse ne olur, yenerse ne olur, Avrupa Ligi'ne mi düşer? Fenerbahçe play-off turu muhtemel senaryolarıReal Madrid Osasuna ilk 11 belli oldu! Arda Güler ilk 11’de mi, canlı yayın nereden izlenir? - HaberlerReal Madrid Osasuna ilk 11 belli oldu! Arda Güler ilk 11’de mi, canlı yayın nereden izlenir?Real Madrid Osasuna maçı hangi kanalda, ilk 11 belli oldu mu? La Liga canlı yayın bilgileri netleşti! - HaberlerReal Madrid Osasuna maçı hangi kanalda, ilk 11 belli oldu mu? La Liga canlı yayın bilgileri netleşti!
Sonraki Haber Yükleniyor...