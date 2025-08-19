Şifresiz yayınlanacak! Filenin Sultanları maçı ne zaman, Türkiye - İspanya voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Filenin Sultanları maçı ne zaman, Türkiye - İspanya voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta soruları gündemden düşmüyor. Dünyanın en prestijli organizasyonlarından biri olan şampiyonada Türkiye, E Grubu’nda yer alırken rakipleri arasında İspanya, Bulgaristan ve Kanada bulunuyor. Taraftarların merakla beklediği Türkiye - İspanya maçı canlı ve şifresiz ekranlara gelecek.

FİLENİN SULTANLARI MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 sezonu kapsamında İspanya ile karşı karşıya gelecek. Filenin Sultanları’nın ilk maçı 23 Ağustos'ta oynanacak.

TÜRKİYE-İSPANYA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye-İspanya voleybol maçı TRT Spor Yıldız kanalında canlı yayınlanacak. Filenin Sultanları maçı için geri sayım başladı!

TÜRKİYE-İSPANYA VOLEYBOL MAÇI SAAT KAÇTA?

Türkiye - İspanya voleybol maçı 23 Ağustos'ta saat 15.30'da başlayacak. TRT Spor Yıldız kanalından şifresiz ve canlı olarak Filenin Sultanları maçı takip edilebilecek.

FİLENİN SULTANLARI MAÇ TAKVİMİ 2025