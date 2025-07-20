Filenin Efeleri, Arjantin'e 3-2 mağlup oldu
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Japonya'da oynanan 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin 3'üncü haftasının 4'üncü maçında Arjantin'e 3-2 yenildi.
A Milli Erkek Voleybol Takımımız, 2025 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) 3. haftasındaki dördüncü maçında Arjantin ile karşılaştı. Karşılaşmaya iyi başlayan ve ilk seti 25-18 kazanan milliler, daha sonraki iki seti 25-21 ve 25-19'luk sonuçlarla kaybetti.
DÖRDÜNCÜ SETTE EŞİTLİK GELDİ
Dördüncü seti 25-17 alarak setlerde durumu 2-2 yapan ay-yıldızlılar, maçı karar setine taşımayı başardı. Çekişmeli geçen bu seti 17-15 kaybeden milliler, sahadan 3-2 mağlup ayrıldı.
Türkiye, Japonya ayağında 1 galibiyet ve 3 mağlubiyet yaşadı. ABD'ye 3-0, Brezilya'ya 3-1, Arjantin'e 3-2 mağlup olan A Milli Erkek Voleybol Takımı, Almanya'yı 3-1 yendi.
12 MAÇTA 3 GALİBİYET
2025 FIVB Milletler Ligi'nde toplamda 12 maça çıkan A Milli Takım, 3 galibiyet ve 9 mağlubiyet aldığı sezonu 10 puanla tamamladı.
Salon: Chiba Port Arena
Hakemler: Tadayoshi Asai (Japonya), Cedric Lai Sze Chung (Hong Kong)
Türkiye: Efe, Mert, Adis, Mirza, Bedirhan, Murat, Berkay (L), Beytullah (L) (Cafer, Berk)
Arjantin: Palonsky, L.Bruno, Kukartsev, Conde, Salazar, Graiudo, Danani (L) (Vicentin, Lima B., Morel, Pages)
Setler: 25-18, 21-25, 19-25, 25-17, 15-17
Süre: 2 saat 26 dakika