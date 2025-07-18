Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'ndan çifte imza! Hande Baladın ve Helin Kayıkçı resmen açıklandı

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'ndan çifte imza! Hande Baladın ve Helin Kayıkçı resmen açıklandı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı&#039;ndan çifte imza! Hande Baladın ve Helin Kayıkçı resmen açıklandı
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı, Hande Baladın ve Helin Kayıkçı'yı renklerine bağladı. Ülker Stadı'ndaki imza töreninde iki oyuncu açıklama yaptı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Ülker Stadı'nda düzenlenen imza törenine, Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu üyeleri Hulusi Belgü ve Hüseyin Bozkurt,Fenerbahçe Medicana Sportif Direktörü Dariusz Stanicki ile sporcular katıldı.

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'ndan çifte imza! Hande Baladın ve Helin Kayıkçı resmen açıklandı - 1. Resim

İmzaların atılmasının ardından açıklamalarda bulunan Hulusi Belgü, her branşta şampiyonluk hedefledikleri belirterek, "Biz her branşta dünyada ve Avrupa’da başarı hedefleyen bir kulübüz. Bunun önemli adımlarından birisi de kadın voleybol. Sevgili Hande, Eczacıbaşı’ndan Fenerbahçe’ye geçti. Altyapımızdan çıkan, Zeren Spor’dan gelen sevgili Helin de önümüzdeki senenin planlamasında bizimle olacak." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'ndan çifte imza! Hande Baladın ve Helin Kayıkçı resmen açıklandı - 2. Resim

Yönetim kurulu üyesi Hüseyin Bozkurt da Fenerbahçe'nin dünya yıldızı Hande Baladın'ı renklerine bağladığını vurguladı. Bozkurt, Helin Kayıkçı'nın da gelecek vadeden bir sporcu olduğunun altını çizdi.

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'ndan çifte imza! Hande Baladın ve Helin Kayıkçı resmen açıklandı - 3. Resim

Fenerbahçe'ye geldiği için çok mutlu olduğunu dile getiren milli voleybolcu Hande Baladın, "Gerçekten sıcak bir karşılama oldu. Bunun için kulübümüze ve taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Çok heyecanlıyım, bu heyecanla hep birlikte büyük başarılara imza atacağız. Taraftarımızla sahada buluşmak için sabırsızlanıyorum. Sahaya çıktığımda taraftarlarımızı yanımızda gördüğüm zaman daha farklı duygular hissedeceğime eminim ama şimdiden bile onların sıcak enerjisini ve desteğini hissedebiliyorum." açıklamasını yaptı.

Fenerbahçe Kadın Voleybol Takımı'ndan çifte imza! Hande Baladın ve Helin Kayıkçı resmen açıklandı - 4. Resim

Helin Kayıkçı da imza töreninin ardından şunları söyledi:

"Bu mutluluğumu kelimelerle ifade edemem. Burası benim evim, ben her şeye burada başladım. Camiama geri döndüğüm için çok mutluyum. Bir senelik ayrılık yaşadık, bu sürede kendimi her anlamda geliştirdiğimi düşünüyorum. Yuvama, dünyanın en büyük spor kulübüne, A takım forması giyerek geri döndüğüm için çok mutluyum."

Kaynak: Anadolu Ajansı

ABD kripto paraları resmen tanıdı! Trump, çığır açan GENIUS Yasası'nı imzaladı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sivasspor'dan 4 takviye birden! Bolu kampına katıldılar - SporSivasspor'dan 4 takviye birden! Bolu kampına katıldılarFenerbahçe Kadın Futbol Takımı'ndan 3 flaş transfer! - SporFenerbahçe Kadın Futbol Takımı'ndan 3 flaş transfer!Beşiktaş, Bryan Gil için devrede! Tottenham'dan kiralama formülü masada - SporBeşiktaş, Bryan Gil için devrede!Mourinho'dan Marcus Rashford talimatı! Fenerbahçe İngiltere çıkarmasına hazırlanıyor - SporPremier Lig'den Süper Lig'e geliyor!En-Nesyri'ye Suudi kancası! Fenerbahçe 40 milyon euro istiyor - SporEn-Nesyri'ye Suudi kancası! Fenerbahçe'nin talebi belli olduGalatasaray’dan Coman bombası! Barış Alper satılırsa harekete geçilecek - SporBarış Alper Yılmaz'ın yerine gelecek
Sonraki Haber Yükleniyor...