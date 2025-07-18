En-Nesyri'ye Suudi kancası! Fenerbahçe 40 milyon euro istiyor

Al Qadsiah, Aubameyang'ın ayrılığı sonrası golcü arayışına girdi ve rotayı Fenerbahçe’nin yıldızı En-Nesyri'ye çevirdi. Sarı-lacivertliler, Faslı forvet için yüksek bonservis talep ediyor.

Fenerbahçe'nin golcü yıldızı Youssef En-Nesyri, Suudi Arabistan ekiplerinin radarına girdi. Africa Foot'ta yer alan habere göre, Al Qadsiah, yollarını ayırdığı Pierre-Emerick Aubameyang'ın yerini doldurmak için En-Nesyri'ye yöneldiği aktarıldı.

Sarı-lacivertlilerin oyuncu için kapıyı en az 40 milyon eurodan açtığı ifade edildi. Geride kalan sezonda Fenerbahçe formasıyla 52 resmi maça çıkan Faslı forvet, 30 gol ve 7 asistlik performansıyla takımın en etkili isimlerinden biri oldu.