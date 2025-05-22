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Arjantin'de emekliler Kongre binasını yangın yerine çevirdi! Çok sayıda yaralı var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Arjantin&#039;de emekliler Kongre binasını yangın yerine çevirdi! Çok sayıda yaralı var
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te, emekli maaşlarının artırılmasını talep eden binlerce kişi sokaklara döküldü. Kongre binası önünde toplanan göstericiler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalarda çok sayıda kişi yaralandı.

Arjantin’de Devlet Başkanı Javier Milei’nin kemer sıkma politikalarına tepki gösteren emekliler, sendikalar ve bazı futbol taraftar grupları, hükümetin sosyal yardımları kesmesini ve emekli maaşlarına zam yapılmamasını protesto etti.

Arjantin'de emekliler Kongre binasını bastı! Çok sayıda yaralı var - 1. Resim

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Protestolar, milletvekillerinin emeklilere yönelik maaş artışı ve sosyal yardım önergelerini oylamak üzere toplandığı Kongre binasında çoğunluğun sağlanamamasıyla alevlendi. Oylamaya sadece 124 milletvekili katılırken, 133 vekil oturumu boykot etti.

Göstericiler, hükümetin sosyal devleti küçülten politikalarını eleştirerek, “Bu maaşlarla yaşanmaz” sloganları attı. Polis, Kongre binası önünde toplanan kalabalığa müdahale ederken arbede yaşandı ve çok sayıda kişi yaralandı.

Arjantin'de emekliler Kongre binasını bastı! Çok sayıda yaralı var - 2. Resim

MİLEİ HÜKÜMETİ: KAYNAKLAR SINIRLI

Başkan Javier Milei’nin liderliğindeki hükümet, yüksek enflasyonla mücadele kapsamında kamu harcamalarını kısmayı hedefleyen reformları savunuyor. Hükümet, kaynakların yetersiz olduğunu ve maaş artışı için önce yatırım ve ekonomik büyüme gerektiğini belirtti.

Merkezdeki Sivil Koalisyon partisinden milletvekili Paula Oliveto ise Kongre’de yaptığı konuşmada, “Burası demokrasinin evi. Bir emekli 379 bin peso, yani aylık yaklaşık 331 dolar alırken biz burada sessiz kalamayız” diyerek oturuma katılmayan milletvekillerini eleştirdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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