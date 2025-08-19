20 Ağustos bugün hangi maçlar var? Şampiyonlar ligi maçları tam liste 2025
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde play-off heyecanı devam ediyor. Devler Ligi gruplarına kalmak için son virajda 20 Ağustos tarihlerinde birbirinden kritik karşılaşmalar oynanıyor. Temsilcimiz Fenerbahçe ise Kadıköy’de Portekiz devi Benfica’yı ağırlayacak. 20 Ağustos bugün hangi maçlar var, bugün maç var mı merakla araştırılıyor.
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
Futbolseverler için 20 Ağustos 2025 Çarşamba günü heyecanlı karşılaşmalar sahne alacak. UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçları bugün oynanacak.
BUGÜN MAÇ VAR MI, KİMİN MAÇI VAR?
Bugün Şampiyonlar Ligi’nde kritik mücadeleler var. Temsilcimiz Fenerbahçe, Kadıköy’de Portekiz ekibi Benfica ile karşılaşacak.
20 AĞUSTOS BUGÜNKÜ MAÇLAR
- 22:00 Celtic - Kairat
- 22:00 Basel - Kopenhag
- 22:00 Bodø/Glimt - Sturm Graz
- 22:00 Fenerbahçe - Benfica
ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI TAM LİSTE 2025
20 Ağustos Çarşamba, 22:00
- Celtic - Kairat
- Basel - Kopenhag
- Bodø/Glimt - Sturm Graz
- Fenerbahçe - Benfica
26 Ağustos Salı
- 19:45: Kairat - Celtic
- 22:00: Pafos - Kızılyıldız
- 22:00: Sturm Graz - Bodø/Glimt
27 Ağustos Çarşamba
- 19:45: Karabağ - Ferençvaroş
- 22:00: Club Brugge - Rangers
- 22:00: Benfica - Fenerbahçe
- 22:00: Kopenhag - Basel
ŞAMPİYONLAR LİGİ HANGİ KANALDA?
UEFA Şampiyonlar Ligi maçları TRT 1, TRT Spor ve Tabii dijital platformu üzerinden canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Betül Tokkan