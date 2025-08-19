Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde play-off heyecanı devam ediyor. Devler Ligi gruplarına kalmak için son virajda 20 Ağustos tarihlerinde birbirinden kritik karşılaşmalar oynanıyor. Temsilcimiz Fenerbahçe ise Kadıköy’de Portekiz devi Benfica’yı ağırlayacak. 20 Ağustos bugün hangi maçlar var, bugün maç var mı merakla araştırılıyor.

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Futbolseverler için 20 Ağustos 2025 Çarşamba günü heyecanlı karşılaşmalar sahne alacak. UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçları bugün oynanacak.

20 Ağustos bugün hangi maçlar var? Şampiyonlar ligi maçları tam liste 2025 - 1. Resim

BUGÜN MAÇ VAR MI, KİMİN MAÇI VAR?

Bugün Şampiyonlar Ligi’nde kritik mücadeleler var. Temsilcimiz Fenerbahçe, Kadıköy’de Portekiz ekibi Benfica ile karşılaşacak.

20 Ağustos bugün hangi maçlar var? Şampiyonlar ligi maçları tam liste 2025 - 2. Resim

20 AĞUSTOS BUGÜNKÜ MAÇLAR

  • 22:00 Celtic - Kairat
  • 22:00 Basel - Kopenhag
  • 22:00 Bodø/Glimt - Sturm Graz
  • 22:00 Fenerbahçe - Benfica

20 Ağustos bugün hangi maçlar var? Şampiyonlar ligi maçları tam liste 2025 - 3. Resim

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI TAM LİSTE 2025

20 Ağustos Çarşamba, 22:00 

  • Celtic - Kairat
  • Basel - Kopenhag
  • Bodø/Glimt - Sturm Graz
  • Fenerbahçe - Benfica

26 Ağustos Salı

  • 19:45: Kairat - Celtic
  • 22:00: Pafos - Kızılyıldız
  • 22:00: Sturm Graz - Bodø/Glimt

27 Ağustos Çarşamba

  • 19:45: Karabağ - Ferençvaroş
  • 22:00: Club Brugge - Rangers
  • 22:00: Benfica - Fenerbahçe
  • 22:00: Kopenhag - Basel

20 Ağustos bugün hangi maçlar var? Şampiyonlar ligi maçları tam liste 2025 - 4. Resim

ŞAMPİYONLAR LİGİ HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi maçları TRT 1, TRT Spor ve Tabii dijital platformu üzerinden canlı ve şifresiz olarak yayınlanıyor.

