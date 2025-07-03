ABD ile İran'dan sürpriz görüşme! 12 günlük savaş sonrası hangi karar alınacak?

Axios’un iki isimsiz kaynağa dayandırdığı haberine göre, Amerika Birleşik Devletleri önümüzdeki hafta Oslo’da İran ile nükleer programı hakkında görüşmeler yapmayı planlıyor.

Beyaz Saray’ın özel temsilcisi Steve Witkoff’un, önümüzdeki hafta Norveç’in başkenti Oslo’da İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile nükleer müzakereleri yeniden başlatmak üzere bir araya gelmeyi planladığı bildirildi.

Axios’un konuya yakın iki kaynağa dayandırdığı haberine göre, görüşmenin kesin tarihi henüz belirlenmiş değil ve taraflardan resmi bir açıklama gelmiş değil.

Eğer görüşme gerçekleşirse, bu temas, geçtiğimiz ay ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ın nükleer tesislerine yönelik eşi benzeri görülmemiş bir askeri operasyon emrini vermesinden bu yana taraflar arasındaki ilk doğrudan temas olacak.

Beyaz Saray'dan bir yetkili Axios’a yaptığı açıklamada, “Şu an için paylaşacak bir seyahat duyurumuz yok” ifadelerini kullandı. İran’ın Birleşmiş Milletler Daimî Temsilciliği ise yorum yapmaktan kaçındı.

SAHNE ARKASINDA TEMASLAR SÜRÜYOR

Kaynaklara göre, Witkoff ve Arakçi, İsrail ile İran arasında yaşanan ve ABD’nin ara buluculuğunda sona eren 12 günlük savaş sırasında ve sonrasında doğrudan temas hâlinde kaldı. Ayrıca Umman ve Katar’dan yetkililerin de taraflar arasında arabuluculuk yaptığı belirtiliyor.

Savaşın hemen ardından İranlı yetkililer ABD ile yeniden temas kurma konusunda isteksizdi, ancak bu tutum zaman içinde yumuşamaya başladı. Planlanan görüşmeye dair ilk haber, İsrail’in Kanal 12 televizyonunda yer aldı.

GÖRÜŞMELERDE ANA GÜNDEM: ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ URANYUM STOKU

Olası nükleer müzakerelerde en kritik başlık ise İran’ın yüksek oranda zenginleştirilmiş uranyum stoku olacak. ABD ve İsrailli yetkililere göre, İran’ın 60 oranında zenginleştirilmiş 400 kilogramlık uranyum stoku, son saldırılarda hedef alınan üç ana nükleer tesisin içinde “dış dünyadan yalıtılmış” durumda.

Söz konusu tesisler arasında Natanz ve Fordow’daki zenginleştirme merkezleri ile İsfahan’daki yer altı tünelleri bulunuyor. İran şu anda bu stoklara erişim sağlayamıyor; ancak saldırıların ardından oluşan enkazın kaldırılmasıyla birlikte yeniden ulaşılabileceği değerlendiriliyor.