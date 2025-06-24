Beyaz Saray'da Trump'tan daha iyi bir dostumuz olmadı! İran'a nükleer tehdit: "Yine vururuz"

İsrail Başbakanı Netanyahu, 12 gündür saldırdığı İran ile varılan ateşkesin ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İran'ın nükleer faaliyetlerine yeniden başlaması durumunda 'yine aynı güçle' vuracaklarını söyleyen Netanyahu, "Beyaz Saray'da Trump'tan daha iyi bir dostumuz olmadı. ABD'nin İran'a karşı savaşa girmesi tarihi bir olay" dedi.

İsrail ile İran arasında 12 gündür devam eden savaş, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarıyla yeni bir yola girdi. Trump, İran'ın Katar'daki Amerikan üssüne misilleme saldırısının ardından İsrail ile İran arasında ateşkes için mutabakata varıldığını duyurdu.

İsrail ile İran arasında varılan ateşkesin ardından İsrail Başbakanı Netanyahu'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Beyaz Saray'da Trump'tan daha iyi bir dostları olmadığını söyleyen Netanyahu, "ABD'nin İran'a karşı savaşa girmesi tarihi bir olay. İran nükleer projeyi canlandırmaya çalışırsa, aynı güçle vururuz" dedi.

ABD'NİN İRAN'A SAVAŞ AÇMASI TARİHİ BİR OLAY

Basın mensuplarına yaptığı açıklamada Trump'a teşekkür eden Netanyahu, "ABD'nin sadece savunmada değil, aynı zamanda saldırgan tarafta da yer alması - bu tarihi bir olaydır. Daha önce hiç böyle bir şey olmamıştı. İsrail, Beyaz Saray'da Trump'tan daha büyük bir dosta sahip olmamıştı. Ortak çalışmamız için ona çok minnettarım. Bunun İsrail'in ulusal güvenliği ve tüm Orta Doğu için muazzam etkileri var." ifadelerini kullandı.

NÜKLEER ÜSTÜNDE YENİDEN ÇALIŞIRSA İRAN'I VURURUZ

Netanyahu, "İran'ın nükleer projesini unutulmaya terk ettik ve eğer biri projeyi canlandırmaya çalışırsa, böyle bir girişimi engellemek için aynı kararlılık ve güçle hareket edeceğiz. İran'ın nükleer silahları olmayacak." dedi.