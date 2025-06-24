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Trump Rutte’nin mesajlarını ifşa etti: Zor olsa da NATO ülkelerini ikna ettik

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Trump Rutte’nin mesajlarını ifşa etti: Zor olsa da NATO ülkelerini ikna ettik
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’nin mesajlarını ifşa etti. Rutte'nin Trump'a "Zor olsa da NATO ülkelerini ikna ettik" sözleri dikkat çekti.

ABD Başkanı Donald Trump yeni bir skandala daha imza attı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Trump, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’nin, mesajlarını ifşa edip, ekran görüntüsü paylaştı.

TRUMP, RUTTE'NİN MESAJLARINI  İFŞA ETTİ

ABD Başkanı Donald Trump, bugün ve yarın Hollanda'nın Lahey kentinde gerçekleştirilecek NATO Liderler Zirvesi’ne katılmak için ABD’den yola çıktı. Trump, yolculuğu sırasında sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımda, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte’nin kendisine gönderdiği tebrik mesajını ekran görüntüsü alarak yayımladı.

Trump Rutte’nin mesajlarını ifşa etti: Zor olsa da NATO ülkelerini ikna ettik - 1. Resim

Rutte, ABD Başkanına gönderdiği mesajda, "Sayın Başkan, değerli Donald, İran’daki kesin ve sıra dışı, kimsenin cesaret edemeyeceği seçimini tebrik ediyor ve teşekkürlerimi iletiyorum. Bu hepimizi daha güvenli kıldı. Şu an Lahey’de imza atacağınız başka bir büyük başarıya doğru yol alıyorsun" dedi.

Trump Rutte’nin mesajlarını ifşa etti: Zor olsa da NATO ülkelerini ikna ettik - 2. Resim

"KOLAY OLMADI AMA NATO ÜLKELERİNİ İKNA ETTİK"

Rutte, mesajında ayrıca NATO Zirvesi’ndeki gündemin ana maddelerinden biri olan savunma harcamalarına ilişkin, "Kolay olmadı ama diğerlerini de (NATO üyelerini) yüzde 5 konusunda imza atmaya ikna edebildik. Donald, hepimizi ABD, Avrupa ve dünya tarihi için önemli bir dönüm noktasına getirdin. Hiçbir ABD Başkanının on yıllardır başaramadığı bir şeyi başaracaksın. Avrupa büyük bir ödemenin altına girecek ve bu sizin kazancınız olacak" ifadelerine yer verdi.

Trump Rutte’nin mesajlarını ifşa etti: Zor olsa da NATO ülkelerini ikna ettik - 3. Resim

Rutte, Trump’a Hollanda Kral ve Kraliçesi’nin ev sahipliğinde devlet ve hükümet başkanları ve eşleri için düzenlenecek akşam yemeğinde görüşme dileklerini iletti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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