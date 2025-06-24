Gözler NATO Zirvesi için Lahey'de... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hollanda'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO zirvesine katılmak üzere Hollanda'ya gitti. Orta Doğu'daki sıcak gelişmelerin gölgesinde yapılacak zirvede liderlere hitap edecek olan Erdoğan aynı zamanda ABD Başkanı Trump ile de görüşecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne iştirak etmek ve zirve kapsamında ikili temaslarda bulunmak üzere özel uçak "TUR" ile Hollanda'nın başkenti Amsterdam'a iniş yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Amsterdam Schiphol Havalimanı'nda, Hollandalı yetkililerin yanı sıra Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi Basat Öztürk ve Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal karşıladı.

ERDOĞAN LAHEY'E HAREKET ETTİ

Karşılamanın ardından Erdoğan, zirvenin yapılacağı Lahey kentine hareket etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da Hollanda'ya geldi.

ERDOĞAN İLE TRUMP ARASINDA KRİTİK GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda da yapılacak Lahey’de NATO Zirvesi kapsamında bu gece 23.30'da ABD Başkanı Donald Trump ile görüşecek. Erdoğan, Trump'ın yanı sıra bazı devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili görüşmeler yapacak. Erdoğan'ın, Avrupa-Atlantik coğrafyasına yönelik tehditler ve riskler hakkında stratejik düzeyde görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Zirvenin ana gündemini, müttefiklerin savunma harcamalarının mevcut güvenlik ortamının gerektirdiği düzeye çıkartılması amacıyla yeni bir savunma yatırım taahhüdü oluşturacak.

Zirvede, NATO tarafından tespit edilen temel tehditler karşısında İttifak'ın caydırıcılık ve savunma alanındaki gayretleri de değerlendirilecek.