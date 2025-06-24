Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Ateş püskürmüş "Ödülüm nerede?" diyordu! Trump, Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi

Ateş püskürmüş "Ödülüm nerede?" diyordu! Trump, Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Ateş püskürmüş &quot;Ödülüm nerede?&quot; diyordu! Trump, Nobel Barış Ödülü&#039;ne aday gösterildi
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Savaşları durdurduğunu iddia eden ABD Başkanı Donald Trump, "ödülüm nerede" diyerek ateş püskürmüştü. Trump, İsrail ile İran arasındaki ateşkesine aracılık etmekten Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi.

Seçim vaadi olarak dünyadaki tüm savaşları durdurup barış getireceğini vaat eden ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna savaşında istediğini alamasa da Hindistan ile Pakistan arasındaki savaşı durdurduğunu iddia edip Nobel Barış Ödülü'ne layık olduğunu söylüyordu. 

İsrail-İran savaşına doğrudan müdahil olup nükleer tesislerini vurduktan sonra taraflar arasına ateşkes sağlandığını duyuran Trump, Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi.

Georgia eyaleti Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Buddy Carter, Nobel Barış Ödülü Komitesi'ne mektup yazdı. Daha önce ateş püskürüp "ödülüm nerede?" diyen Trump, mektubu Truth hesabı üzerinden paylaştı.

İRAN'IN NÜKLEER SİLAH ELDE ETMESİNİ ENGELLEDİ

Carter, mektupta Trump'ın "İsrail ile İran arasındaki silahlı çatışmayı sona erdirme ve dünyanın en büyük terör destekçisi devletinin gezegendeki en ölümcül silahı elde etmesini engelleme" konusunda "olağanüstü ve tarihi bir rolü" olduğunu öne sürdü.

TRUMP DÜNYAYA UMUT IŞIĞI VERDİ

Trump'ın, birçok kişinin imkansız olduğuna inandığı hızlı bir anlaşmanın oluşturulmasında etkili olduğunu savunan Carter, "Tarihi düşmanlık ve siyasi oynaklığın hüküm sürdüğü bir bölgede, böyle bir atılım hem cesaret hem de netlik gerektirir." diye yazdı.

Buddy Carter, "Başkan Trump dünyaya nadir bir umut ışığı sundu. Bu nedenlerden dolayı, ABD'nin 47. Başkanı Donald J. Trump'ın, Nobel Barış Ödülü'ne değerlendirilmesi için saygıyla adaylığını sunuyorum." ifadesini kullandı.

TRUMP'I DAHA ÖNCE DE ADAY GÖSTERMİŞTİ

ABD'den California'nın Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Darrell Issa da bu yılın başında Trump'ı, 2024 seçim zaferinin dünya barışı üzerinde "şaşırtıcı derecede etkisi" olduğunu savunarak Nobel Barış Ödülü'ne aday göstermişti.

En son Pakistan, Hindistan ile yaşanan son krizde oynadığı "diplomatik rol ve liderlik" dolayısıyla 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ı 2026 Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdiklerini duyurmuştu.

TRUMP ATEŞ PÜSKÜRMÜŞTÜ

Trump, daha önce yaptığı açıklamada, Hindistan-Pakistan, Sırbistan-Kosova, Mısır-Etiyopya ve Ruanda-Kongo çatışmalarındaki arabuluculuk girişimlerini hatırlatarak, "Ne yaparsam yapayım Nobel Barış Ödülü alamayacağım" diyerek ateş püskürmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Yemekteyiz Cüneyt kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Cüneyt Öncel yaşı, memleketiBütün dünya bunu merak ediyor... Nükleer tehdit endişesi! Radyasyon sızıntısı var mı?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bütün dünya bunu merak ediyor... Nükleer tehdit endişesi! Radyasyon sızıntısı var mı? - DünyaNükleer tehdit endişesi! Radyasyon sızıntısı var mı?Tahran'da 'zafer' kutlaması! İranlılar İnkılap Meydanı'nda sloganlar attı - DünyaTahran'da 'zafer' kutlamasıSuriye'nin başkenti Şam'da patlama sesleri - DünyaSuriye'nin başkenti Şam'da patlama sesleriPezeşkiyan'dan ateşkes mesajı: İran'ın hakkını konuşmaya hazırız - DünyaPezeşkiyan'dan ateşkes mesajı: İran'ın hakkını konuşmaya hazırızTrump Çin'e yüklendi: İran'dan alıyorlarsa, ABD'den de alsınlar! - DünyaTrump Çin'e yüklendi!Merkel sonrası ilk kez İsrail'i hedef aldılar: Netanyahu Gazze’de ne yapıyor? - Dünyaİlk kez İsrail'i hedef aldılar!
Sonraki Haber Yükleniyor...