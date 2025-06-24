Ateş püskürmüş "Ödülüm nerede?" diyordu! Trump, Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi

Savaşları durdurduğunu iddia eden ABD Başkanı Donald Trump, "ödülüm nerede" diyerek ateş püskürmüştü. Trump, İsrail ile İran arasındaki ateşkesine aracılık etmekten Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi.

Seçim vaadi olarak dünyadaki tüm savaşları durdurup barış getireceğini vaat eden ABD Başkanı Donald Trump, Rusya-Ukrayna savaşında istediğini alamasa da Hindistan ile Pakistan arasındaki savaşı durdurduğunu iddia edip Nobel Barış Ödülü'ne layık olduğunu söylüyordu.

İsrail-İran savaşına doğrudan müdahil olup nükleer tesislerini vurduktan sonra taraflar arasına ateşkes sağlandığını duyuran Trump, Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi.

Georgia eyaleti Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Buddy Carter, Nobel Barış Ödülü Komitesi'ne mektup yazdı. Daha önce ateş püskürüp "ödülüm nerede?" diyen Trump, mektubu Truth hesabı üzerinden paylaştı.

İRAN'IN NÜKLEER SİLAH ELDE ETMESİNİ ENGELLEDİ

Carter, mektupta Trump'ın "İsrail ile İran arasındaki silahlı çatışmayı sona erdirme ve dünyanın en büyük terör destekçisi devletinin gezegendeki en ölümcül silahı elde etmesini engelleme" konusunda "olağanüstü ve tarihi bir rolü" olduğunu öne sürdü.

TRUMP DÜNYAYA UMUT IŞIĞI VERDİ

Trump'ın, birçok kişinin imkansız olduğuna inandığı hızlı bir anlaşmanın oluşturulmasında etkili olduğunu savunan Carter, "Tarihi düşmanlık ve siyasi oynaklığın hüküm sürdüğü bir bölgede, böyle bir atılım hem cesaret hem de netlik gerektirir." diye yazdı.

Buddy Carter, "Başkan Trump dünyaya nadir bir umut ışığı sundu. Bu nedenlerden dolayı, ABD'nin 47. Başkanı Donald J. Trump'ın, Nobel Barış Ödülü'ne değerlendirilmesi için saygıyla adaylığını sunuyorum." ifadesini kullandı.

TRUMP'I DAHA ÖNCE DE ADAY GÖSTERMİŞTİ

ABD'den California'nın Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi Darrell Issa da bu yılın başında Trump'ı, 2024 seçim zaferinin dünya barışı üzerinde "şaşırtıcı derecede etkisi" olduğunu savunarak Nobel Barış Ödülü'ne aday göstermişti.

En son Pakistan, Hindistan ile yaşanan son krizde oynadığı "diplomatik rol ve liderlik" dolayısıyla 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ı 2026 Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdiklerini duyurmuştu.

TRUMP ATEŞ PÜSKÜRMÜŞTÜ

Trump, daha önce yaptığı açıklamada, Hindistan-Pakistan, Sırbistan-Kosova, Mısır-Etiyopya ve Ruanda-Kongo çatışmalarındaki arabuluculuk girişimlerini hatırlatarak, "Ne yaparsam yapayım Nobel Barış Ödülü alamayacağım" diyerek ateş püskürmüştü.