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Rusya-ABD arasında yeni kriz! "Trump alacağı ödülleri unutsun"

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Rusya-ABD arasında yeni kriz! &quot;Trump alacağı ödülleri unutsun&quot;
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

ABD’nin İran’a yönelik saldırısının ardından uluslararası tepkiler yükselirken, Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev’den çarpıcı bir açıklama geldi. Medvedev, “Barışçıl başkan olarak gelen Donald Trump, ABD için yeni bir savaş başlattı” ifadelerini kullandı.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, ABD’nin İran’daki üç nükleer tesise düzenlediği hava saldırısına sert tepki gösterdi. Medvedev, "Barışçıl başkan olarak gelen Donald Trump, ABD için yeni bir savaş başlattı" dedi.

Moskova’dan yapılan açıklamada Medvedev, saldırının ardından yayınladığı mesajda, ABD’nin eylemlerinin nükleer altyapıyı önemli ölçüde etkilemediğini öne sürdü.

"Zenginleştirme süreci ve gelecekteki nükleer silah üretimi devam edecek. Bazı ülkeler İran’a doğrudan nükleer mühimmat tedariki için hazır bekliyor" ifadelerini kullandı.

Rusya-ABD arasında yeni kriz! "Trump alacağı ödülleri unutsun" - 1. Resim

"TRUMP NOBEL BARIŞ ÖDÜLÜ'NÜ UNUTSUN"

ABD saldırılarının ardından İsrail’in de hedef alındığını ve halkta panik yaşandığını belirten Medvedev, "ABD, kara harekâtı ihtimaliyle yeni bir çatışmanın içine sürükleniyor. İran'ın siyasi rejimi korunmuş, hatta daha da güçlenmiş durumda. Hatta ona sempati duymayanlar bile şimdi etrafında birleşiyor" dedi.

Donald Trump’ın barış söylemleriyle başkanlık koltuğuna oturduğunu ancak şimdi savaşın tarafı haline geldiğini savunan Medvedev, "Trump, bu adımıyla Nobel Barış Ödülü’nü unutabilir. İyi bir başlangıç, tebrikler Sayın Başkan" ifadelerini kullandı.

Trump, İran’ın Fordo, Natanz ve İsfahan’daki üç nükleer tesisine hava saldırısı düzenlediklerini kamuoyuna açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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