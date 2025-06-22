Demokratlar Trump’ı durdurmak için düğmeye basıyor!

ABD’de Demokratlar, Başkan Donald Trump’ın İran’a yönelik tek taraflı askeri saldırılarına karşı harekete geçti. Trump’ın yetkilerini sınırlamak amacıyla Savaş Yetkileri Yasası’nın derhal uygulanması talep edildi.

İran’a yönelik sürpriz saldırı emriyle ülkeyi savaşın eşiğine getiren Başkan Donald Trump’a karşı ABD Kongresi’nde alarm verildi.

New York Senatörü Schumer, Trump’ın Kongre onayı olmadan İran’daki üç nükleer tesise düzenlediği saldırıya sert tepki gösterdi. Schumer, "Hiçbir başkanın bu ulusu tek taraflı olarak, düzensiz tehditlerle ve hiçbir strateji olmadan savaş kadar önemli bir şeye sürüklemesine izin verilmemelidir" dedi.

Schumer, "İran’ın acımasız terör kampanyası, nükleer hırsları ve bölgesel saldırganlığı ciddi ve stratejik cevap gerektiriyor. Daha geniş, daha uzun ve daha yıkıcı bir savaş tehlikesi şimdi çarpıcı biçimde artmış durumda" diye konuştu. Senato'yu acil oylamaya çağıran Schumer, "Savaş Yetkileri Yasasını uygulamalıyız ve Lider Thune’u bunu derhal Senato gündemine getirmeye çağırıyorum" ifadelerini kullandı.

MURPHY: İRAN ABD'YE SALDIRACAK KONUMDA DEĞİLDİ

Demokrat Senatör Chris Murphy ise istihbarat brifinglerini gerekçe göstererek Trump’ın İran’a ilişkin açıklamalarının doğru olmadığını savundu.

“İran, Amerika Birleşik Devletleri’ne yönelik herhangi bir saldırı tehdidinin kaynağı değildi. Kullanılabilir bir nükleer silah üretmeye de yakın değildi” dedi.

OCASİO-CORTEZ: BU AZİL GEREKÇESİDİR

Temsilciler Meclisi üyesi Alexandria Ocasio-Cortez, saldırıyı azil gerekçesi olarak değerlendirdi. Sosyal medyada, “Trump düşüncesizce bir savaşı başlatma riskini aldı. Bu, kesinlikle ve açıkça azil gerekçesidir” ifadelerini kullandı.

JEFFRİES: TRUMP, KONGRE'Yİ BYPASS EDİYOR

Azınlık lideri Hakeem Jeffries, “Başkan Trump, niyetleri konusunda ülkeyi yanılttı ve Kongre’yi bypass ederek Orta Doğu’da felakete sürükleyebilecek bir çatışma başlattı” dedi.

CUMHURİYETÇİLER SALDIRIYA DESTEK VERDİ

Trump’ın İran saldırısına Cumhuriyetçi liderlerden destek geldi. Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson ve Senato Çoğunluk Lideri John Thune, saldırının İran’ın nükleer emellerine karşı gerekli olduğunu savundu.

Senatör Thune, "İran rejimi barışçıl yolları reddetti" derken, Johnson da “Trump’ın dış politikası net: Nükleer silahlı İran kabul edilemez” açıklamasını yaptı.

WARNER: NET BİR STRATEJİ YOK

Senato İstihbarat Komitesi’nin Demokrat üyesi Mark Warner, "Başkan, Kongre’ye danışmadan, net bir strateji olmadan bizi savaşa sürüklüyor" dedi.

HİMES: ANAYASAYA AÇIK BİR İHLAL

Demokrat Jim Himes, “Trump’ın Kongre onayı olmadan İran’a doğrudan askeri harekat başlatması, anayasanın açık bir ihlalidir” ifadelerini kullandı.