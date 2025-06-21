Trump Nobel’e ateş püskürdü: “Dünya barışını sağladım, ödül nerede?”

Savaşları durdurduğunu iddia eden ABD Başkanı Donald Trump, Nobel Barış Ödülü için adının dahi anılmamasına isyan etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Hindistan ile Pakistan arasındaki savaşı durdurduğunu ve buna rağmen Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmediğinden yakındı.

"SAVAŞLARI BİTİRDİM AMA ÖDÜL VERİLMEDİ"

Trump, Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, Hindistan-Pakistan, Sırbistan-Kosova, Mısır-Etiyopya ve Ruanda-Kongo çatışmalarındaki arabuluculuk girişimlerini hatırlatarak, "Ne yaparsam yapayım Nobel Barış Ödülü alamayacağım" dedi.

ABD Başkanı, Kongo ve Ruanda arasında yıllardır süren kanlı çatışmalarda "harika" bir barış anlaşmasına aracılık ettiğini iletti ve bunun "Afrika ve dünya için büyük bir gün" olduğunu söyledi.

İbrahim Anlaşmaları kapsamında Orta Doğu’daki diplomatik normalleşmeleri de hatırlatan Başkan Trump, bu girişimlerinin de ödüle değer görülmediğini vurguladı.

TRUMP'IN TALEBİNE PAKİSTAN'DAN CEVAP GELDİ

Pakistan hükümeti, Trump'ı 2026 Nobel Barış Ödülü için resmen önermeye hazırlandığını duyurdu. Açıklamada, "Başkan Trump’ın Hindistan-Pakistan krizi sırasındaki kararlı diplomatik müdahalesi, nükleer bir çatışmanın önlenmesinde belirleyici rol oynadı" ifadelerine yer verildi.

Trump’ın krizin tırmandığı dönemde hem İslamabad hem de Yeni Delhi ile aktif temaslarda bulunduğu, ateşkesi sağladığı ve milyonlarca insanı etkileyebilecek bir savaşın önüne geçtiği belirtildi.

HİNDİSTAN: KARAR İKİ ÜLKE ARASINDA ALINDI

Hindistan tarafı ise, Pakistan ile ateşkes kararının doğrudan iki ülkenin Askeri Operasyonlar Genel Müdürleri (DGMO) arasında yapılan görüşmelerle sağlandığını ifade etti.

Başbakan Narendra Modi'nin, ABD’nin arabuluculuk teklifini hiçbir aşamada kabul etmediği, ateşkes sürecinde yalnızca Hindistan ve Pakistan orduları arasında doğrudan iletişim kurulduğu dile getirdi.

Dışişleri Bakanı Vikram Misri, "Hindistan kendi güvenliğini kendi sağlar. Arabuluculuk önerisi kesin olarak reddedildi" açıklamasını yaptı.