Trump’tan son dakika ateşkes açıklaması! Hem İsrail hem İran ihlal etti!”

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ve İran arasında ilan edilen ateşkesin iki tarafça da ihlal edildiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran–İsrail ateşkesinin çökmesine ilişkin ilk kez açık konuştu:

“Ateşkesi hem İran hem de İsrail ihlal etti. Her ikisinden de memnun değilim. Ama İsrail’den gerçekten mutsuzum.”

Trump ayrıca, İran’ın nükleer programının artık "yok olduğunu" ve yeniden inşa edilmesine asla izin verilmeyeceğini söyledi.

Lahey'deki NATO zirvesi için hareketinden önce gazetecilere açıklama yapan Trump, hem İsrail'in hem de İran'ın ateşkesi ihlal ettiğini belirterek, İsrail'in ateşkesi kabul ettikten sonra İran'a saldıracağını açıklamasından memnun olmadığını kaydetti.

Trump, her iki ülkeye de yüklenerek şu ifadeleri kullandı:

“O kadar uzun süredir ve o kadar sert savaşıyorlar ki artık ne yaptıklarını bilmiyorlar.”

TRUMP İSRAİL'İ UYARDI

ABD Başkanı ayrıca sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, İsrail’e doğrudan ve sert bir dille seslendi:İsrail’e doğrudan ve sert bir dille seslendi:

“İsrail. O bombaları atmayın. Yaparsanız bu büyük bir ihlaldir. Pilotlarınızı hemen eve gönderin!”

Ayrıntılar geliyor...