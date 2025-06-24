İran İsrail ateşkes şartları neler? Trump İsrail ve İran'ın ateşkes ilanını duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump İsrail ve İran'ın ateşkes anlaşmasını sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. İsrail ile İran arasındaki çatışmalara yönelik “tam ve kalıcı bir ateşkes” sağlandığını söyleyen Trump, iki ülkenin çatışmayı sona erdirme kararı aldığını ilan etti. İran İsrail ateşkes şartları neler sorusu gündemdeyken yaşanan gelişmeler de yakından takip edilmeye başlandı.

İran İsrail ateşkes şartları neler kamuoyunca günün en merak edilen detayı oldu. Donald Trump'ın İran-İsrail ateşkesini duyurmasının ardından gözler söz konusu ateşkesin şartlarına ve detaylarına çevrildi.

Donald Trump sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımla İran ve İsrail’in "tam ve eksiksiz bir ateşkes" için anlaşmaya vardığını belirtti.

İRAN İSRAİL ATEŞKES ŞARTLARI NELER?

Dünya kamuoyu bugün Donald Trump’ın duyurusuyla yeni bir sürecin başladığına tanıklık etti. ABD Başkanı Donald Trump İran ve İsrail arasında 12 gün süren çatışmaların ardından “tam ve eksiksiz bir ateşkes” konusunda mutabakata varıldığını açıkladı.

Trump’ın açıklamasına karşın, İran’dan gelen resmi açıklamalar anlaşmanın yürürlüğe girdiğine dair şüpheler doğurdu. İran İsrail ateşkes şartları , süresi ve kapsamı hakkında ise hala net bilgiler paylaşılmadı.

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DONALD TRUMP İRAN İSRAİL ATEŞKES ANLAŞMASINI İLAN ETTİ

Başkan Trump’ın Truth Social üzerinden yaptığı duyuruda İran’ın ateşkesi başlatacağı ve 12 saat İsrail’in karşılık vereceği belirtildi.

Trump ateşkes sürecini “Orta Doğu’da barışın dönüm noktası” şeklinde değerlendirdi ve anlaşmanın da süresiz olduğunu ifade etti.

NBC News’e verdiği röportajda konuşan Trump ateşkesin kalıcı olacağına inandığını ve iki ülkenin artık birbirine asla ateş açmayacağını söyledi. Trump “Bugün Orta Doğu için, Amerika için harika bir gün. Barışa bir adım daha yaklaştık” dedi.

İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI ERAKÇİ “ANLAŞMA YOK” DEDİ

Trump’ın ateşkes duyurusu dünya basınında geniş yankı uyandırırken İran cephesinden gelen açıklamalar karmaşaya neden dolu. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi yaptığı açıklamada henüz İsrail ile İran arasında herhangi bir resmi ateşkes anlaşması bulunmadığını söyledi.

Erakçi, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını sabah 04.00’e kadar durdurması halinde İran’ın da askeri faaliyetlerini sonlandırabileceğini belirtti. Aynı saatlerde İran Devrim Muhafızları Ordusu’na yakın kaynaklar, İsrail’e yönelik yeni bir füze saldırısının gerçekleştirildiğini duyurdu.

Fars Haber Ajansı ise Telegram üzerinden"Ateşkesin Başlangıcı" başlığıyla anlaşmayı ilan etti.

Fars Haber Ajansı "İran’ın son füzelerinin isabet etmesi, siyonistlerden çok sayıda ölü ve yaralı olmasının ardından, ateşkesin başlangıç zamanı Tahran saatiyle 07.30 diye belirlendi." dedi.

İsrail tarafında ise ateşkes anlaşması Netanyahu tarafından doğrulandı.