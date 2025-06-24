İran ateşkesi kabul etti, Trump'tan uyarı geldi!

ABD Başkanı Donald Trump, dün gece İran'ın göstermelik misillemesinin ardından ateşkes sağlandığını duyurdu. İsrail ve İran ise sabahın ilk saatlerinde birbirlerine bomba yağdırdı. Gece saatlerinde ateşkesi reddeden İran yaptığı son dakika açıklama ile barışın sağlandığını duyurdu. Trump kendisine ait sosyal medya hesabından tarafları uyardı...

İran, nükleer tesislerini hayalet uçaklarla vuran ABD’nin Orta Doğu’daki üslerine Washington’a bilgi verdikten sonra füze fırlattı. Amerikan basını, İran’ın saldırıdan 7 saat önce Washington’u bilgilendirdiğini ve operasyonun “sembolik” olduğunu aktardı. ABD Başkanı Donald Trump da bu iddiayı doğruladı. Trump “Bunu bekliyorduk. Cevap çok zayıftı. 14 füze ateşlendi, 13’ü düşürüldü, 1’i de yanlış yere gitti. Hiç kimse zarar görmedi. Operasyonu bize erkenden bildirdikleri için İran’a teşekkür ediyorum. Bu sayede olumsuz bir durum yaşanmadı. Umarım daha fazla nefret olmaz. Şimdi dünya için barış zamanı. İsrail’e de aynısını yapmaya teşvik edeceğim” ifadelerini kullandı.

ATEŞKESİN ARDINDAN SALDIRIYA GEÇİLDİ

Trump'ın barış söylemlerinin ardından sabah saatlerinde İsrail Tahran'ı, İran ise Berseba'yı vurdu.Bu saldırıların hemen ardından İran'dan gelen son dakika açıklamasında ateşkesin başladığı duyuruldu.

TRUMP'TAN YENİ AÇIKLAMA GELDİ, TARAFLAR UYARILDI

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile İsrail arasındaki ateşkesin yürürlüğe girdiğini duyurarak, ihlal edilmemesini istedi. Trump, Truth Social hesabından İran ile İsrail arasındaki gerilime ilişkin açıklama yaptı.

"LÜTFEN İHLAL ETMEYİN"

Başkan Trump, "Ateşkes yürürlüğe girdi, lütfen ihlal etmeyin." ifadesini kullandı.

ABD'NİN SALDIRILARI

ABD Başkanı Donald Trump, İran'da Fordo, Natanz ve Isfahan nükleer tesislerine hava saldırısı düzenlediklerini açıklamış, bu kilit noktaların "tamamen yok edildiğini" belirtmişti.