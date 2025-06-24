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Trump: İran ve İsrail ateşkes konusunda mutabakata vardı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Trump: İran ve İsrail ateşkes konusunda mutabakata vardı
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Donald Trump, "İran ve İsrail ateşkes konusunda mutabakata vardı" dedi. Trump'ın açıklamasına İran'dan itiraz geldi. İranlı bir yetkili, "İran herhangi bir ateşkes teklifi almadı ve ateşkes için bir neden görmüyor" dedi.

İsrail'in 13 Haziran'da gerçekleştirdiği saldırıyla başlayan ve İran'ın balistik füze saldırılarıyla devam eden savaşta sona geliniyor. ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ve İran'ın ateşkes konusunda mutabakat vardığını açıkladı. Trump, savaşın 1 gün sonra sona ereceğini söyledi.

İRAN VE İSRAİL ATEŞKESE VARDI

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu'da tansiyonu düşürecek açıklamayı sosyal medya hesabı üzerinden yaptı. Truth hesabı üzerinden ateşkesin detaylarını aktaran Trump, "İsrail ve İran arasında tam ve eksiksiz bir ateşkes olacağı konusunda anlaşmaya varıldı." dedi.

ATEŞKESİ BİR GÜN SONRA İRAN BAŞLATACAK

Trump, İran'ın ateşkesi başlatacağını ve 12. saatte İsrail'in de ateşkes başlatacağını bildirdi. Trump, "Bu noktada savaş sonlandı olarak kabul edilecek! Resmen, İran ateşkesi başlatacak, 12. saatte İsrail ateşkesi başlatacak.

12 GÜNLÜK SAVAŞIN RESMEN SONU

Trump, 24. saatte "12 gün savaşının" resmi olarak sona ermesinin dünya tarafından "selamlanacağını" bildirdi.

İRAN: HERHANGİ BİR ATEŞKES TEKLİFİ ALMADIK

Üst düzey İranlı yetkili, İsrail'in saldırılarına devam ettiğini vurgulayarak ateşkes için bir neden olmadığını söyledi. ABD merkezli CNN'e konuşan yetkili, "Şu anda düşman İran'a saldırıyor ve İran düşmanlarının yalanlarına kulak asmadan misilleme saldırılarını yoğunlaştırmanın eşiğinde. İran herhangi bir ateşkes teklifi almadı ve ateşkes için bir neden görmüyor." dedi.

NE OLDU?

İsrail, 13 Haziran'da İran'ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran'da Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda öldü.

İran Sağlık Bakanlığı, 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında toplam sivil can kaybının 430, yaralı sayısının da 3 bin 500'den fazla olduğunu bildirdi.

İsrail Başbakanlık Ofisi, İran ordusunun yaptığı misillemelerde 24 kişinin öldüğünü, 1272 kişinin yaralandığını aktardı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

ABD, 22 Haziran'da İran'ın Fordo, Natanz ve İsfahan'daki nükleer tesislerine hava saldırıları düzenledi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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