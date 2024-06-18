Hasılata sıkı kontrol! Maliye yaz denetimleri için sahillere iniyor

Bakanlığa bağlı ekipler, Antalya, Muğla ve İzmir’in tatil beldelerinde eğlence ve konaklama sektörlerine yönelik saha denetimlerini yoğunlaştıracak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yaz döneminde Antalya, Muğla ve İzmir başta olmak üzere turizm beldelerinde yoğun kullanılan işletmelere yönelik denetimlerini sıkılaştıracak. Bakanlığa bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı ekipleri, turizm sezonunun başlamasıyla bu alana yönelik denetim takvimini oluşturdu.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kayıt dışı ekonomiyle mücadeleye büyük önem verdiklerinin altını çizmiş, bu yöndeki denetimlerle ilgili olarak “Elde edilen sonuçlar üzerine gerekli işlemler yapılacak. Kayıt dışı ekonomiyle mücadelemiz tavizsiz ve güçlü şekilde devam edecek” açıklamasında bulunmuştu.

ANTALYA, İZMİR VE MUĞLA'YA PERSONEL TAKVİYESİ

Bu amaçla Antalya, İzmir ve Muğla’ya yüzlerce denetim personeli takviyesi yapıldı. Gece faaliyet gösteren eğlence mekânları, yat turizmi, plaj kulübü diye de bilinen beach club’ların yanında otel ve pansiyonlara yönelik saha denetimleri gerçekleştirilecek. Denetimlerde restoranlar, işlek cadde ve sokaklardaki işletmeler de yer alacak. Özellikle gece kulübü, restoran ve beach’lerde hasılat tespitleri yapılacak.