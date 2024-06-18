Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Hasılata sıkı kontrol! Maliye yaz denetimleri için sahillere iniyor

Hasılata sıkı kontrol! Maliye yaz denetimleri için sahillere iniyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Hasılata sıkı kontrol! Maliye yaz denetimleri için sahillere iniyor

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bakanlığa bağlı ekipler, Antalya, Muğla ve İzmir’in tatil beldelerinde eğlence ve konaklama sektörlerine yönelik saha denetimlerini yoğunlaştıracak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yaz döneminde Antalya, Muğla ve İzmir başta olmak üzere turizm beldelerinde yoğun kullanılan işletmelere yönelik denetimlerini sıkılaştıracak. Bakanlığa bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı ekipleri, turizm sezonunun başlamasıyla bu alana yönelik denetim takvimini oluşturdu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kayıt dışı ekonomiyle mücadeleye büyük önem verdiklerinin altını çizmiş, bu yöndeki denetimlerle ilgili olarak “Elde edilen sonuçlar üzerine gerekli işlemler yapılacak. Kayıt dışı ekonomiyle mücadelemiz tavizsiz ve güçlü şekilde devam edecek” açıklamasında bulunmuştu.

ANTALYA, İZMİR VE MUĞLA'YA PERSONEL TAKVİYESİ

Bu amaçla Antalya, İzmir ve Muğla’ya yüzlerce denetim personeli takviyesi yapıldı. Gece faaliyet gösteren eğlence mekânları, yat turizmi, plaj kulübü diye de bilinen beach club’ların yanında otel ve pansiyonlara yönelik saha denetimleri gerçekleştirilecek. Denetimlerde restoranlar, işlek cadde ve sokaklardaki işletmeler de yer alacak. Özellikle gece kulübü, restoran ve beach’lerde hasılat tespitleri yapılacak.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Devrilen motosiklet Ayşegül’ün sonu olduMeteoroloji son raporunu paylaştı! Güneş yakacak, yağmur ıslatacak, göz gözü görmeyecek...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kiracıya çifte kontrat şoku! Ev sahipleri yüzde 25’lik sınırın acısını çıkaracak - EkonomiKiralıkta 6 aylık sözleşme dönemiTicaret Bakanı Bolat, "acımayacağız" diyerek duyurdu: Otomobil piyasasını normalleştireceğiz - Ekonomi"Otomobil piyasasını normalleştireceğiz"Altın yatırımcısına "perşembe" uyarısı! İslam Memiş, bayramdan sonra fırlayacak 2 yatırımı açıkladı - EkonomiUzman isim bayramdan sonra fırlayacak 2 yatırımı açıkladıFitch Ratings'den yeni ekonomi raporu! Türkiye'nin büyüme tahmini yükseldi - EkonomiTürkiye'nin büyüme tahmini yükseldiBakan Uraloğlu duyurdu! Uçak ve yolcu trafiğinde 2024 yılının rekoru kırıldı - EkonomiUçak ve yolcu trafiğinde 2024 yılının rekoru kırıldıİstanbul'un ihracatı bir ayda 2 milyar doların üzerinde arttı - Ekonomiİstanbul'un ihracatı bir ayda 2 milyar doların üzerinde arttı
Sonraki Haber Yükleniyor...