Savunma sanayide yurt içi firmalara 2026 yılı içerisinde verilen siparişler 15 milyar doları buldu. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, yıl sonuna kadar bu hedefin 20 milyar dolara çıkmasını öngördüklerini belirtti. Görgün, ihracattaki artışın Türkiye'nin genel ihracat artışının üzerinde olduğunu vurguladı.

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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, 2026 içinde sektördeki firmalarla 15 milyar dolarlık yeni sözleşme imzaladığını, yıl sonuna kadar bu rakamın 20 milyar dolara ulaşmasını öngördüklerini bildirdi.

Görgün, Bursa'daki Savunma ve Havacılık Sektöründe Alt Yüklenici ve Tedarik Yönetimi Çalıştayı'nda sektörde yurt içi firmalara verilen siparişleri değerlendirdi.

Hedef 20 milyar dolarlık sözleşme! Savunma sanayide yurt içi sipariş tutarı belli oldu

YIL SONU BEKLENTİSİ 20 MİLYAR DOLAR

2026 içinde firmalarla 15 milyar dolarlık yeni sözleşme imzaladığını ifade eden Görgün, yıl sonuna kadar bu rakamın 20 milyar dolara ulaşmasını öngördüklerini belirtti.

Sektördeki ana yükleniciler ASELSAN, ROKETSAN, TUSAŞ, HAVELSAN ve STM'nin, son üç yılda 16 bini aşkın yurt içi firmayla çalıştığını ve bu firmalara 20 milyar doları aşan sipariş verdiğini aktaran Görgün, bugün yurt içindeki açık sipariş tutarının 13,4 milyar doları aştığı bilgisini paylaştı.

Hedef 20 milyar dolarlık sözleşme! Savunma sanayide yurt içi sipariş tutarı belli oldu

GENEL İHRACATIN ÜZERİNE ÇIKTI

İhracattaki artışın Türkiye'nin genel ihracat artışının belirgin biçimde üzerinde olduğuna işaret eden Görgün, kilogram başına değerin Türkiye ortalamasının 40 katı olduğunu kaydetti.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: ANADOLU AJANSI

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