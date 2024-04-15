Hem gelir hem şifa kaynağı! Tazesi 600, kurusu 5 bin liradan alıcı buluyor

Antalya'nın Akseki ilçesinde doğada kendiliğinden yetişen ve bölgede yaşayanların ‘göbek’ adını verdiği ‘kuzugöbeği mantarı’ toplanmaya başlandı. Son yıllarda iyi bir gelir kapısı haline gelen bu ürünün tazesinin kilosu 600 TL’den kurusunun kilosu ise 5 bin TL’den alıcı buluyor.

Yenilebilir bir mantar türü olan ‘kuzugöbeği’ tezgahlarda yerini aldı. Fiyatı altın ile yarışan mantar vatandaşlar için geçim kaynağı olurken, faydalarıyla da dikkat çekiyor.

Akseki’de kuzugöbeği mantarı toplama işi nisan ayı ortasında başlıyor ve havaların yağışlı gitmesi durumunda mayıs ayı sonlarına kadar sürüyor. Kuzugöbeği mantarı sezonunun başlamasıyla vatandaşların genci yaşlısı mantarın toplanabileceği muhtemel alanlara akın ediyor.

MİDE VE BAĞIRSAK HASTALIKLARINDA ETKİLİ

Bahar döneminde yoğun yağış alan Akseki'de ortaya çıkan kuzugöbeği mantarları vatandaşın gelir kapısı olmaya devam ediyor. Doğadan toplanan kuzugöbeği mantarlarının tazesi kilosu 600 liraya kadar giderken, kurutulmuşu ise bin 5 bin liraya kadar alıcı buluyor. Şifa kaynağı bitkiler arasında gösterilen, bağırsak ve mide hastalıklarında tedavi edici özellikte olduğu belirtilen kuzugöbeği mantarı nisan ve mayıs aylarında yağmurun ardından sedir, çam, köknar, meşe ağaçlarının dibinde yetişiyor.

TOPLAMASI ÇOK ZAHMETLİ

Akseki’de kuzugöbeği mantarı toplayan Fatma Kara, kuzugöbeği mantarını zor şartlarda topladıklarını söyledi. Mantarın nisan ve mayıs aylarında toplandığını belirten Kara, “Toros Dağları’nda nisan yağmurlarının başlamasıyla birlikte kuzugöbeği mantarı çıkmaya başladı. Kuzugöbeği mantarı her yerde çıkmaz. Güneş gören, karlı, sedir ve ladin ağacı olan bölgelerde çıkar. Sabah arkadaşlar ile birlikte dağlara çıkar kuzugöbeği aramaya gideriz. Bu çok zevkli bir şey. Kuzugöbeğini toplamak oldukça zahmetli bir iştir. Sabahtan akşama kadar saatlerce ağaçların dibini geziyoruz. Günlük ortalama bir iki kilogram mantar topluyoruz. Akseki’nin kuzugöbeğinin lezzetine doyum olmaz” dedi.

"YAĞIŞ OLURSA MAYIS AYININ SONUNA KADAR DEVAM EDER"

Kuzugöbeği mantarının toplamasının zevkinin bir başka olduğunu ifade eden Kara, “Kuzugöbeğini buldukça seviniyoruz. Genellikle her yıl topladığımız dağlardaki yerlere gidiyoruz. Bunun lezzeti bile bir başkadır. Yemeğini yapıyoruz. Kışın nohutla pişirmek için ise kurutuyoruz. Bu yıl havaların sıcak gitmesi sebebiyle kuzugöbeği erken çıktı. İnşallah havalar yağmurlu giderse mayıs ayı sonuna kadar kuzugöbeği toplamaya devam ederiz. Yağmur yağmazsa olmaz. Yağmur yağarsa ağaçların ve otların diplerinde çıkmaya devam eder” diye konuştu.

HER YERDE ÇIKMIYOR

Mehmet Kara, kuzugöbeği mantarını zor şartlarda topladıklarını söyledi. Mantarın nisan ve mayıs aylarında toplandığını belirten Kara, "Toros Dağları'nda nisan yağmurlarının başlamasıyla birlikte kuzugöbeği mantarı çıkmaya başladı. Kuzugöbeği mantarı her yerde çıkmaz. Güneş gören, karlı, sedir ve ladin ağacı olan bölgelerde çıkar. Kuzugöbeğini toplamak oldukça zahmetli bir iştir. Sabahtan akşama kadar ağaçların dibini gezerek kuzugöbeği arıyoruz. Günlük ortalama bir iki kilogram kuzugöbeği mantarı topluyoruz. İnşallah havalar yağışlı gider ve kuzugöbeği çıkmaya devam eder. Yağmazsa sezon kapanır" dedi.

Aksekili vatandaşlardan Hüseyin Çatlı ise sabahın erken saatlerinde yüksek yerlere çıkarak kuzugöbeği mantarı aramaya gittiklerini, akşama kadar bazen bir kilo, bazen 2-3 kilo kuzugöbeği mantarı topladıklarını ve oldukça zahmetli olduğunu söyledi.