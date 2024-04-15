Bitcoin dipten yükselişe geçti! Yatırımcısı merakla bekliyordu, analistler açıkladı...

BTC’de son dakika! Hafta sonu kritik 61 bin dolar desteğinden yukarı dönen Bitcoin, 65 bin dolara yakın denge arayışını sürdürüyor. Ortadoğu’da misilleme riski ve güçlü dolar BTC’de baskı unsuru olurken; analistler, “Ancak 69 bin dolar üzerinde kalıcılık halinde rahat nefes alınabilir. HALVING bu hafta tamamlanıyor. Para girişi devam ediyor. Londra ETF’leri için geri sayım sürüyor. Bunlar orta ve uzun vade için destekleyici” şeklinde konuşuyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Kripto para piyasaları, İran’ın İsrail’e hava saldırısı düzenlediği cumartesi gecesi büyük çalkantı yaşadı. Saldırılar sırasında işlemlerin devam ettiği tek piyasa olan kripto para piyasalarında, riskten kaçış reaksiyonuyla birlikte sert satışlar gerçekleşti. Bitcoin’de 61 bin 300 dolara kadar gerileme yaşandı. Cuma günü en yüksek 71 bin 300 doları test eden BTC’de iki günlük kayıp yüzde 15’e yaklaştı. Pazar günü işlemlerinde ise ilk saldırıların ardından gerilimin düşmesiyle birlikte Bitcoin’de tepki alımları öne çıkmaya başladı.

15 NİSAN BTC FİYATI KAÇ DOLAR?

Haftanın ilk işlem gününde Bitcoin fiyatı 65 bin dolara yakın denge arayışını sürdürüyor. Fiyatlarda, hafta sonundaki dip seviyeye göre yaklaşık yüzde 6-7’lik yukarı tepki gözlemleniyor. Analistler, “Bitcoin’de mart ayından itibaren gerçekleşen fiyat hareketlerinde, düşüşler 61 bin dolar seviyesinde tutunuyor. 5 Mart ve 20 Mart’ın ardından fiyatlar bu hafta sonu üçüncü defa 61 bin dolar sınırına geriledi ve o bölgeden tekrar yukarı yöneldi. Bu hareketler, 61 bin doların önemli bir destek olarak konumlandığını teyit ediyor” şeklinde konuşuyor.

BTC 2024 HEDEF VE BEKLENTİ

Bu hafta cuma günü Bitcoin’de HALVING (Yarılanma-Bölünme) işleminin gerçekleşmesinin beklendiğini aktaran analistler, “Son fiyatlamalar itibariyle Bitcoin’de 5 günlük ve 50 günlük ortalama seviyeler 68 bin 500 dolar civarında buluşuyor. Hem kısa hem de orta vadeli görünümüm tekrar pozitife dönmesi için bu seviyenin aşılması ve 69 bin dolar direncinin de üzerinde konumlanmanın sağlanması önem taşıyor. Ortadoğu’daki gerilim şimdilik dinse de, misilleme riskinin devam etmesi, kripto piyasalar için de riskleri canlı tutuyor” değerlendirmesinde bulunuyor.

BTC’DE HALVING BU HAFTA

BTC’de uzun vadeli beklentilerin pozitif olduğunu da hatırlatan analistler, “HALVING sonrasında madencilere verilen ödül yarı yarıya azalacak. Bu da sistemdeki BTC sayısının azalması anlamına geliyor. Arzda gerçekleşecek bu gerileme, talepteki artış karşısında yetersiz kalabilir ve bu durum fiyatları orta-uzun vadede yukarı sürebilir. Öte yandan ABD’de para piyasası fonları (ETF) kanalından da para girişinin devam ettiği gözlemleniyor” görüşünü dile getiriyor.

BITCOIN’DE FED RİSKİ!

Analistlere göre BTC üzerindeki bir risk unsuru da, FED’in faiz indirimi sürecinin uzuyor olması. Dolar endeksinin güçlü seyretmesi ve tahvil faizlerinin yükselmesi, para piyasası fonlarının alımlarını bir miktar frenliyor. Buna rağmen mayıs ayında Londra Borsasında da EFT’lerin işlemlerinin başlaması ve Çinli fonların da ilgisinin artmasının, kripto piyasalara destek olabileceği belirtiliyor.