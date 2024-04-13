Bitcoin'de büyük düşüş! 15 dakikada yüzde 10 değer kaybetti
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi
İran ve İsrail arasındaki gerilimin ardından Bitcoin, 15 dakika içinde yüzde 10 değer kaybederek 60 bin seviyesine düştü.
İran ve İsrail arasındaki gerilim ve İran İHA'larının İsrail'e saldırı düzenlediği açıklamalarının ardından Bitcoin ve kripto para piyasasının genelinde büyük düşüşler yaşanıyor.
Bitcoin 15 dakika içinde yüzde 10 değer kaybederek 60 bin seviyesine düştü.
Detaylar birazdan...
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi