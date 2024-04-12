Bitcoin'de yeni zirve hesapları! Geri sayım başladı, halving sonrası...

Bitcoin’de son dakika! BTC üretimini yarı yarıya azaltacak HALVING (Bölünme) işlemine 7 gün kala, 71 bin dolara yakın denge arayışı sürüyor. BTC 2024 hedef fiyat, yorum ve beklentileri ne yönde! Analistler, para girişinin devam ettiğini ve BTC’lerin soğuk cüzdanlara çekilmeye başlandığını belirterek; “Bölünme işlemi 70 bin dolara yakın seviyelerden atlatılırsa, yeni zirvelere doğru hareketlilik ihtimali de artabilir” şeklinde konuşuyor.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Kripto para birimi Bitcoin’de HALVING (Bölünme) işlemine artık sekiz gün kaldı. Öncesinde piyasada dikkat çeken fiyat hareketleri yaşanıyor. Hafta başında 72 bin 800 dolar denemesi yapan BTC, çarşamba günü beklenti üzeri gelen ABD enflasyonu sonrasında 67 bin 500 dolara kadar geriledi. Ardından toparlanan fiyatlar tekrar 70 bin doların üzerine çıktı. 12 Nisan sabahında işlemler, 71 bin dolara yakın seviyelerden devam ediyor. BTC’de kısa vadeli 5 günlük ortalama 71 bin 500 dolar ve orta vadeli 50 günlük ortalama 67 bin 700 dolarda bulunuyor.

BU FİYATLARDAN BTC ALINIR MI?

BTC’de nisan başında 64 bin 500 doların görüldüğünü hatırlatan Kripto Para Piyasası Uzmanı Beste Naz Süllü, “Bu seviye ciddi bir destek noktası ve oralarda alıcılar bekliyor. Bu sebeple gerilemeler kademeli şekilde pozisyon alma fırsatı olarak görülebilir. Eldeki nakdin tamamıyla değil ama belli bir miktarı ile 68 bin 900 dolar seviyelerinden trene binilmeye başlanabilir. Daha aşağılar söz konusu olursa oralardan da bir miktar pozisyon düşünülebilir. Böylece yükselme ihtimaline karşı da elde BTC tutuyor olabiliriz" değerlendirmesinde bulunuyor.

ALTIN MI BITCOIN Mİ?

BTC’de geçen hafta para girişinin devam ettiğini belirten Beste Naz Süllü, “Bu yıl Avrupa’dan 4 faiz indirimi bekleniyor. FED’den beklenen faiz indirimi sayısı düşüyor ama orada da netlik oluşunca BTC’de yükseliş daha belirgin olabilir. Son günlerde kısa vadecilerin piyasadan çekilmeye başladığını, çok sayıda Bitcoin’in soğuk cüzdanlara taşındığını gözlemliyoruz. ABD faizlerinde yüksek seyir devam etse de artan jeopolitik risk ortamında altın ve gümüşle beraber BTC de, taşıma ve saklama kolaylığı avantajı ile güvenli liman gibi görülebiliyor” dedi.

BTC 2024 HEDEF VE BEKLENTİ

BTC’de düşüşe inanan “short” yönlü pozisyonların da yavaş yavaş azalmaya başladığını aktaran Beste Naz Süllü, “Bunun anlamı şu olabilir. BTC şu sıralar her ne kadar hızlı şekilde 75 bin dolara gidemiyor olsa da düşmeye de çok niyeti yok. HALVING süreci bu seviyelerde atlatılırsa, BTC’nin yeni zirvelere doğru yöneldiğini görebiliriz. Bu arada Çinli varlık yöneticileri Hong Kong’daki kanalları vasıtasıyla BTC ETF’lerine başvurmaya hazırlanıyor. 28 Mayıs’ta Londra’da da ETF’lerin yolu açılıyor. Bütün bunlar kriptolar için destekleyici” şeklinde konuştu.

BITCOIN HALVING NEDİR?

Bitcoin’de her dört yılda bir HALVING (bölünme-yarılanma) işlemi gerçekleşiyor. Böylece BTC üreten madencilere verilen ödül miktarı yarı yarıya düşüyor. Yani her yarılanma işlemi sonrasında BTC arzında %50 oranında bir gerileme kaydediliyor. Arzda yaşanan bu düşüş, sonraki dönem için fiyatlar üzerinde yukarı yön için destekleyici unsur oluyor. Bu beklentinin haftalardır BTC tarafında satın alınmaya başlandığı belirtiliyor.

BTC HALVING NE ZAMAN?

Bu yıl bölünme işleminin 19 Nisan'da gerçekleşebileceği tahmin ediliyor. Böylece madencilere verilen ödülün 6,25'ten 3,125 adet Bitcoin'e düşeceği hesaplanıyor. BTC’de birinci bölünme 28 Kasım 2012'de 12 dolar seviyesinden yapılmıştı. Bu işlemin ardından bir yıl içinde fiyatlar 964 dolara kadar tırmandı. 9 Temmuz 2016 ve 11 Mayıs 2020'de gerçekleşen ikinci ve üçüncü bölünme işlemlerinin ardından da bu kadar sert olmasa da yine yükseliş trendi dikkatlerden kaçmadı.

BTC’de para girişine bakıldığında; geçen hafta 663 milyon dolarlık alım yapıldığı görüldü. Yılbaşından itibaren gerçekleşen para girişi ise 13,5 milyar dolar olarak gerçekleşti.