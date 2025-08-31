Hurda araç yasası için acil çağrı: 8 milyon araç yenilenmeyi bekliyor

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, Türkiye’de trafiğe kayıtlı 32 milyon 600 bin araç bulunduğunu hatırlatarak, bunların 8 milyonunun 20 yaşın üzerinde olduğunu açıkladı. Hurda araç yasasının gündeme gelmesi gerektiğini söyleyen Palandöken, “Bu araçlar hem ekonomiye hem doğaya zarar veriyor. Yasa, hem yüksek enflasyonla mücadelede hem de piyasaların canlanmasında önemli rol oynayacak” dedi.

İlgili Haber Hurda araç teşviki ile alınabilecek ÖTV muafiyetli araçlar 2025 ve fiyatları nedir? Hurda araç teşviki kanunu için gözler Meclis'te!

2018’DE 7,7 MİLYON ARAÇ YARARLANMIŞTI

TESK Başkanı, 2018’de uygulanan son hurda teşviki kapsamında 7,7 milyon aracın yenilendiğini hatırlattı. “Eski araçların yerini daha güvenli ve az yakıt tüketen araçlara bırakması şart. Bu aynı zamanda ithal edilen hurdanın azalmasına da katkı sağlar” diye konuştu.

EKONOMİYE VE ÇEVREYE KATKI

Palandöken, Türkiye’nin her yıl yaklaşık 20 milyon ton hurda ithal ettiğine dikkat çekerek, “Hurda araçların toplanması hem ithalatı azaltacak hem de ekonomiye kazanç sağlayacak. Vatandaşın da daha az masraflı, konforlu araçlara binmesi mümkün olacak” ifadelerini kullandı.

ARAÇ ALIMLARINA TEŞVİK VE KREDİ DESTEĞİ

Hurda teşvik yasasının yeniden çıkmasıyla piyasaların canlanacağını belirten Palandöken, otomotiv sektöründe üretimin artacağını ve istihdamın güçleneceğini söyledi. Ayrıca, yeni araç almak isteyen vatandaşlara cazip kredi ve düşük faiz imkânı sunulması gerektiğini vurguladı.