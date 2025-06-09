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Hurda araç teşviki son durum 2025! Hurda teşviki çıktı mı, ÖTV'siz araç alımı Meclis'te onaylandı mı?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Hurda araç teşviki son durum 2025! Hurda teşviki çıktı mı, ÖTV&#039;siz araç alımı Meclis&#039;te onaylandı mı?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Hurda teşviki düzenlemesi otomotiv sektöründe büyük ilgi gördü. Teklife göre, 2000 model ve daha eski araç sahipleri, araçlarını hurdaya teslim etmeleri durumunda ÖTV muafiyetiyle sıfır kilometre araç alabilecek. İşte Hurda araç teşviki son durum...

Şu an için aracı olmayan ancak hurda teşvikinden faydalanmak amacıyla mevzuata uygun bir şekilde düşük model bir araç almayı düşünen vatandaşlara yönelik yeni bir destek paketi gündeme geldi.

Paylaşılan teklif eğer yasalaşırsa, 25 yaş ve üzerindeki araç sahipleri, yalnızca bir kez ÖTV’siz araç alabilme fırsatı yakalayabilecek.

Hurda araç teşviki son durum 2025! Hurda teşviki çıktı mı, ÖTV'siz araç alımı Meclis'te onaylandı mı? - 1. Resim

HURDA TEŞVİKİ ÖTV'SİZ ARAÇ ALIMI SON DURUM 2025

Hurda teşviki için hazırlanan yasa teklifine ilişkin henüz yeni bir gelişme bulunmamaktadır. 

Geçtiğimiz aylarda Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir ve Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, Özel Tüketim Vergisi kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin teklifi Meclis’e sunmuştu. Kanun teklifi TBMM'de görüşülmeyi bekliyor.

Kanun teklifinin amacı, eski model otomobillerin trafikten çekilerek geri dönüşüme yönlendirmesini sağlamak ve bunların yerine daha sürdürülebilir, güvenli ve yerli üretim araçların araçların tercih edilmesini özendirmek hedefleniyor.

Hurda araç teşviki son durum 2025! Hurda teşviki çıktı mı, ÖTV'siz araç alımı Meclis'te onaylandı mı? - 2. Resim

İLK ARABAM BAŞVURU ŞARTLARI NELER OLACAK?

AA muhabiri tarafından edinilen bilgiye göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yerli otomotiv sanayi altyapısını güçlendirmek üzere çeşitli adımlar atıldığı bilgisi verildi.

Bu bağlamda, otomobile erişimi daha kolay bir hale getirilmesi adına 3 veya daha fazla çocuklu ailelere yönelik bir araç alım desteği planlanıyor. Bahsi geçen programla özellikle düşük gelirli ailelerin satın alma durumuna bağlı olarak uzun vadeli finansman imkanı sağlanacağı tahmin ediliyor.

"İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı"na talebin yüksek olması beklentiler arasındadır.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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