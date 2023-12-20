İBB bursu ne zaman yatacak, yattı mı? İBB Genç Üniversiteli bursu ilk taksit ne zaman yatacak?
İBB bursu ne zaman yatacak, yattı mı, ilk 2.500 lira taksit ne zaman yatacak? | İBB Genç Üniversiteli burs sonuçlarının açıklanmasının ardından burs almaya hak kazanan üniversite öğrencileri ilk 2 bin 500 TL’lik taksit ne zaman verilecek, ne zaman banka hesabına yatacak merak ediyor. Peki, İBB üniversiteli bursu yattı mı, ne zaman yatacak? İşte İBB Genç Üniversiteli bursu ilk taksit ne zaman yatacak? Detaylar…
İBB burs ne zaman yatar? İBB Genç Üniversiteli burs başvuru sonuçlarının açıklanması ile birlikte gözler İBB burslarının yatırılacağı tarihlere çevrildi. 3 taksit halinde yatırılacak olan İBB Genç Üniversiteli bursu ilk taksit ne zaman yatar merak ediliyor. Peki, İBB bursu ne zaman yatacak?
İBB BURSU NE ZAMAN YATACAK?
İBB bursu 2 bin 500 liradan 3 taksit halinde yatırılacak. Henüz ilk taksitin ne zaman yatacağı açıklanmadı. İBB tarafından paylaşılan bilgide “Başvuruları kabul edilen öğrenciler, İBB Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından SMS ile bilgilendirilecektir.” İfadeleri kullanıldı.
İBB BURS BAŞVURU SONUÇLARI NEREDEN BAKILIR?
İBB Genç Üniversiteli burs başvuru sonuçları https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/Sonuc.aspx adresinden sorgulanabilmektedir. Başvuru yaptıysanız T.C Kimlik No ve Doğum Tarihi bilgilerinizi girerek İBB burs başvuru sonucunuza bakabilirsiniz.
İBB BURSU NE KADAR?
İBB bursu 2 bin 500 liradan 3 taksit ile 7 bin 500 liradır.
İBB GENÇ ÜNİVERSİTELİ BURSUNA BAŞVURU ŞARTLARI
- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
- Öğrencinin İstanbul’da öğrenim görüyor olması veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi
- Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora öğrencisi olmak
- Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak
- Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf /özel üniversitede %100 burslu okuyor olmak
- Ara ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması
- Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak
KİMLER BAŞVURUMAZ?
- Açık öğretimde okuyan öğrenciler
- Yurtdışında öğrenim gören öğrenciler
- Ücretli değişim programında bulunanlar
- Ön lisans ve Lisans 30 yaşından büyükler, Yüksek lisans ve Doktora 40 yaşından büyükler
- Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar
- Sabıka kaydı olanlar
İSTENEN BELGELER
- Adli sicil kaydı
- Öğrenci belgesi ve not durumunu gösteren transkript
- Bursluluk belgesi
- Ailenin maddi durumunu gösteren belgeler (Gelir belgesi, Maaş bordrosu vb.)
- Varsa kendisinin ya da aile bireylerinin engelli raporu fotokopisi
- Varsa okuyan kardeşleri gösteren belgeler
Sadece aktif öğrenci olan kardeşler dikkate alınacaktır.
Kayıt donduran kardeşler değerlendirmeye alınmaz.
Açık öğretimde okuyan kardeşler değerlendirmeye alınmaz.
- Öğrencinin banka hesap bilgilerini içeren belge
- Tüm süreç Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun olarak yürütülecektir.