İBB bursu ne zaman yatacak, yattı mı? İBB Genç Üniversiteli bursu ilk taksit ne zaman yatacak?

20 Aralık 2023 14:39 - Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2023 14:47

İBB burs ne zaman yatar? İBB Genç Üniversiteli burs başvuru sonuçlarının açıklanması ile birlikte gözler İBB burslarının yatırılacağı tarihlere çevrildi. 3 taksit halinde yatırılacak olan İBB Genç Üniversiteli bursu ilk taksit ne zaman yatar merak ediliyor. Peki, İBB bursu ne zaman yatacak?

İBB BURSU NE ZAMAN YATACAK?

İBB bursu 2 bin 500 liradan 3 taksit halinde yatırılacak. Henüz ilk taksitin ne zaman yatacağı açıklanmadı. İBB tarafından paylaşılan bilgide “Başvuruları kabul edilen öğrenciler, İBB Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından SMS ile bilgilendirilecektir.” İfadeleri kullanıldı.

İBB BURS BAŞVURU SONUÇLARI NEREDEN BAKILIR?

İBB Genç Üniversiteli burs başvuru sonuçları https://gencuniversiteli.ibb.istanbul/Sonuc.aspx adresinden sorgulanabilmektedir. Başvuru yaptıysanız T.C Kimlik No ve Doğum Tarihi bilgilerinizi girerek İBB burs başvuru sonucunuza bakabilirsiniz.

İBB BURSU NE KADAR?

İBB bursu 2 bin 500 liradan 3 taksit ile 7 bin 500 liradır.

İBB GENÇ ÜNİVERSİTELİ BURSUNA BAŞVURU ŞARTLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak

Öğrencinin İstanbul’da öğrenim görüyor olması veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi

Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora öğrencisi olmak

Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak

Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf /özel üniversitede %100 burslu okuyor olmak

Ara ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması

Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak

KİMLER BAŞVURUMAZ?

Açık öğretimde okuyan öğrenciler

Yurtdışında öğrenim gören öğrenciler

Ücretli değişim programında bulunanlar

Ön lisans ve Lisans 30 yaşından büyükler, Yüksek lisans ve Doktora 40 yaşından büyükler

Öğrenim görüyorken yüz kızartıcı bir eylemden dolayı disiplin cezası alanlar

Sabıka kaydı olanlar

İSTENEN BELGELER

Adli sicil kaydı

Öğrenci belgesi ve not durumunu gösteren transkript

Bursluluk belgesi

Ailenin maddi durumunu gösteren belgeler (Gelir belgesi, Maaş bordrosu vb.)

Varsa kendisinin ya da aile bireylerinin engelli raporu fotokopisi

Varsa okuyan kardeşleri gösteren belgeler

Sadece aktif öğrenci olan kardeşler dikkate alınacaktır.

Kayıt donduran kardeşler değerlendirmeye alınmaz.

Açık öğretimde okuyan kardeşler değerlendirmeye alınmaz.