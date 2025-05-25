İkinci el araba pazarları hareketlendi! 150 bin liradan başlayan fiyatlar bile var...

İkinci el otomobil pazarında bayram havası erken başladı. Kurbana sayılı günler kala araçsız kalmak istemeyenler oto pazarlarının yolunu tuttu. 150 bin liradan başlayan fiyatlar ise dikkat çekti.

Geçtiğimiz haftalarda sinek avlayan ikinci el otomobil pazarı yazın gelmesi ve bayramın yaklaşması ile hareketlendi. Tatil öncesi otomobil almak isteyen vatandaşlar ikinci el araçların satıldığı pazarların yolunu tuttu.

PİYASADA YÜZLER GÜLDÜ

Pazarda ikinci el satışlarında gözle görülür artış gözlenirken, bu durum otomobil alım satım yapanların yüzünü güldürdü. Her bütçeye göre ticari ve hususi aracın bulunduğu oto pazarında, alanda satan da pazardan memnun ayrıldı.

Bayram öncesi geçen haftalara göre daha hareketli bir pazar gördüklerini belirten hem satıcı hem de alıcılar şöyle konuştu;

150 BİN LİRADAN BAŞLAYAN FİYATLAR BİLE VAR

"Sabahın ilk saatleri olmasına rağmen gezerken 3-4 tane arabanın satıldığını gördüm. Bayrama sayılı günler kala, bir hareketlilik başladı. Kimse bayrama ve yaz tatiline araçsız girmek istemiyor. Memleketine gidecek olan var. Gezmeye gidecek olan var. Otomobil kiralamaktansa kendi araçlarıyla gitmek için araba almak istiyorlar. Fiyatlar her bütçeye göre var. 150 bin liradan başlayan fiyatlar bile var.

İnsanlarımız kilometreye, değişene ve boyaya çok takıyor. Eğer arabanın şasesinde bir şey yoksa, çok umursanacak bir şey olduğunu düşünmüyorum.

Oto pazarında araba satışının veya alışının olmayacağını düşünenler var. Ancak bu gibi yerler daha iyi olduğunu söyleyebilirim. Çünkü hem istediğiniz arabayı, istediğiniz gibi görüyorsunuz. İstediğiniz gibi pazarlık yapabiliyorsunuz" diye konuştu.