İklimlendirme sektörü ISK-SODEX’te buluşacak

ÖNDER ÇELİK İSTANBUL - Küresel iklimlendirme pazarı 2023’te 300 milyar dolara ulaşırken, yıllık yüzde 5,6 büyüme oranı ile pazarın 2032’de 481 milyar dolara yükseleceği tahmin ediliyor. Pazarın büyümesi için ise fuarlar büyük önem taşıyor. Bu kapsamda iki yılda bir düzenlenen iklimlendirme fuarı ISK-SODEX 2025, 22–25 Ekim arasında İstanbul Fuar Merkezinde ‘Yaşamsal Döngü’ temasıyla kapılarını açacak.

19 ÜLKEDEN BİNE YAKIN MARKA

SODEX Fuarlar Direktörü Toros Utku, ISK-SODEX’in, Avrupa, Asya, Orta Doğu ve Kuzey Afrika pazarlarının odak noktası olduğunu belirterek “ISK-SODEX 2023’e 19 farklı ülkeden bine yakın marka katılım sağladı. Bu güçlü katılımla birlikte fuar, toplam 89 bin 694 sektör profesyonelini ağırladı” dedi.

İSİB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şanal ise “60 ülkeden 300’ün üzerinde yabancı katılımcı ile gerçekleştireceğimiz Alım Heyeti organizasyonumuzla hem sektöre büyük katkı sağlıyor hem de fuarın verimliliğini arttırıyoruz” diye konuştu.