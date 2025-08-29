94 yıllık gelenek devam ediyor: İzmir Enternasyonal Fuarı kapılarını açtı

İzmir Büyükşehir Belediyesinin Ticaret Bakanlığının himayesinde bu yıl "şehrinde kalbinde" sloganıyla 94'üncüsünü düzenlediği İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF) kapılarını açtı.

Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, Kültürpark Lozan kapısındaki açılış töreninde yaptığı konuşmada, İEF'nin Türkiye'nin ilk uluslararası fuarı olma özelliğini taşıdığını ve 94 yıllık köklü geçmişiyle en prestijli markalardan olduğunu söyledi.

Ticaret ile kültürün, sanat ile teknolojinin, eğlence ile yeniliğin buluşma noktası İEF'nin bu yıl onur konuğunun kardeş ülke Bosna Hersek olduğunu belirten Ağar, "Tarih boyunca gönül coğrafyamızın en önemli köprülerinden biri olan Bosna Hersek, kültürüyle, sanatıyla, gastronomisiyle ve beşeri yönüyle ülkemizle derin bağlara sahip. Bugün bu kardeşlik, ekonomik ve ticari iş birlikleriyle daha da güçlenmektedir. Halihazırda 1 milyar doları aşan ticaret hacmimizi daha da artırmak hedefindeyiz." dedi.

Ağar, Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki iş birliğini İEF'nin sağlayacağı ticari bağlantılar, dostluklar ve ortak yatırımlarla güçlendireceğine inandıklarını dile getirdi.

"MİLLİ GELİRDE 1,3 TRİLYON DOLARI AŞAN BİR DÜZEYE ERİŞTİK"

Dünya ekonomisinde belirsizliklerin zirveye ulaştığı, güç dengelerinin hızlı değişim gösterdiği, üretim ve tedarik zincirlerinin derinden etkilendiği dönemden geçildiğine işaret eden Ağar, şunları kaydetti:

"Böylesine bir dönemde Türkiye olarak, küresel diplomasinin merkezinde kendini konumlandıran ve bölgesel iş birliği ve dayanışmayı önceliklendiren duruş sergiliyoruz. Çünkü biliyoruz ki bu tür zorlu dönemlerden ülkemizi ekonomik anlamda en avantajlı olarak çıkarmanın yegane yolu, yakın coğrafyamız ve hedef ülkelerimiz başta olmak üzere ülkemizin ticari ve ekonomik ilişkilerini daha da geliştirmekten geçiyor. Nitekim izlediğimiz başarılı politikaların katkısıyla, ekonomimiz büyüme performansını 19 çeyrektir başarıyla sürdürürken, milli gelirde 1,3 trilyon doları aşan bir düzeye eriştik. Ekonomimizin lokomotifi İhracat tarafında da dünya ticaretindeki tüm yavaşlamaya ve resesyon risklerine karşı artış eğilimini sürdürüyoruz. Mal ihracatımız temmuz ayı itibarıyla 270 milyar dolar ile tarihi seviyeye ulaştı. Hizmet ihracatımız ise rekorlarına bir yenisi ekleyerek haziran ayı itibarıyla yıllıklandırılmış bazda 117,7 milyar dolara yükseldi. Yıl sonunda mal ve hizmet ihracatında 390 milyar doları aşan bir ihracat hacmine ulaşmayı hedefliyoruz."

Ağar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde İzmir'e 22 yılda sanayiden tarıma, turizmden sağlığa, ulaştırmadan enerjiye birçok alanda yatırımın 1 trilyon 275 milyar liraya ulaştığını sözlerine ekledi.

Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cemil Tugay ise İEF'yi düzenlemekten dolayı gurur duyduklarını belirtti. Fuarın İzmirliler için büyük bir öneme sahip olduğunu anlatan Tugay, "Biz iyiliği, dostluğu, barışı ve umudu bir araya gelerek kurabileceğimizi düşünüyoruz. Burada hem şehir hem Türkiye'den hem de uluslararası konuklarımızla burada sadece ticaret ve turizm konuşmuyoruz, ülkelerimizin ürünlerini tanımıyoruz. Fuarda aynı zamanda dostluğu neşeyi ve coşkuyu bir arada paylaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bosna Hersek'in Ankara Büyükelçisi Mirsada Çolakoviç de İEF'nin ticaretin yanı sıra kültürel etkileşimin ve uluslararası iş birliğinin sembolü haline geldiğinden, iki ülke arasında güçlü bağ olduğundan ve bağın giderek güçlendiğinden bahsetti.

FUAR 9 EYLÜL'E KADAR AÇIK

Konuşmaların ardındın kurdele kesilerek fuarın açılışı gerçekleştirildi. 9 Eylül'e kadar Kültürpark'ta ziyaretçilerini ağırlayacak fuarda, onur konuğu Bosna Hersek'e ait gastronomiden el sanatlarına, kent tanıtımından kültürel ürünlere kadar geniş yelpazede etkinlikler yapılacak. Sanatçıların 12 gün boyunca Çim Konserleri adı altında konuklarını eğlendireceği fuarda, birçok kültür, sanat, spor, gastronomi ve çocuk etkinliği de yapılacak.