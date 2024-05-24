İlk defa 1000 doları geçti! Geçen yıl 1 milyon TL’lik Nvidia hissesi alan…

Yapay zekâ çip üreticisi Nvidia’nın hisseleri ilk defa 1000 doları aştı. Son bir yılda şirket, hissedarlarına, dolar bazında %240 kazandırdı. TL bazında getiri ise net %450 olarak gerçekleşti. Geçen yıl 1 milyon TL’lik Nvidia hissesi alan bir yatırımcının portföyü, bu yıl 5,5 milyon TL’ye kadar yükseldi. Söz konusu kazanç; aynı dönemde altın, dolar ve BİST100 endeksi gibi yatırım araçlarının da getirisinin oldukça üzerinde gerçekleşti.

TÜRKİYE GAZETESİ ÖZEL- Son aylarda dünya piyasalarının en fazla konuşulan hisselerinden biri şüphesiz yapay zeka sektörüne çip üreten küresel dev Nvidia oldu. Geçen yılın ilk çeyreğinde 2 milyar dolar kâr açıklayan Nvidia, 2024 yılının aynı döneminde ise, %630 gibi oldukça yüksek artışla 14,9 milyar dolarlık kârlılığa ulaştı. Bu arada şirketin geçen yıl son çeyrekte 0,82 dolar olan hisse başı kârlılık rakamı da bu yıl ilk çeyrekte 5,98 dolara yükseldi.

DOLAR BAZINDA %240 ARTTI

Şirketin finansallarında gözlemlenen bu olağanüstü pozitif performans, ABD borsalarındaki hisse performansına da yansıdı. Geçen yıl 24 Mayıs’ta 305 dolar olan Nvidia hissesi, son kapanışını 1038 dolardan gerçekleştirdi. Dünkü işlemlerde ilk defa 1000 dolar seviyesini aşan Nvidia hissesi, son 1 yıllık süreçte yüzde 240 prim yaptı. Yılbaşından itibaren artış ise yüzde 115 olarak gerçekleşti.

TL BAZINDA %450 KAZANDIRDI

Ancak TL bazında hesap yapıldığında çok daha fazla kazanç ortaya çıkıyor.

-Geçen yıl 24 Mayıs’ta dolar, 19,90 seviyesinde bulunuyordu. 305 dolardan 1 adet Nvidia hissesi 6 bin 70 TL yapıyordu.

-Bugün ise dolar 32,20 TL civarında seyrediyor. 1038 dolardan 1 adet Nvidia hissesi yaklaşık olarak 33 bin 420 TL oldu.

-Böylece Nvidia hissesinin TL bazındaki getirisi son 1 yılda yüzde 450 olarak gerçekleşti.

İŞ HACMİ GİTTİKÇE BÜYÜYOR

CEO Jensen Huang; yapay zekanın neredeyse bütün sektörlerde kullanıldığını belirterek, özellikle maliyetler anlamında verimliliği artırdığı, tasarruf sağladığı ve gelirleri artırdığı için, her geçen gün daha fazla şirket tarafından tercih edilmeye başladığını söyledi.

Bu arada içeride son bir yıllık süreçte BİST100 endeksi %145, gram atlın %85 ve dolar %62 yükselerek; Nvidia’nın performansının oldukça gerisinde kaldı.